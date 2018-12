"L'ambiance est lourde, j'ai des amis en pleurs" : un étudiant originaire de Metz témoigne après l'attaque de Strasbourg

Metz, France

C'est avec une voix tremblante que Johan, étudiant en journalisme à Strasbourg, décroche son téléphone. Originaire de Metz, le jeune homme a passé une nuit très agitée : il habite dans le quartier du Neudorf dans lequel les forces de l'ordre ont mené des opérations toute la soirée de mardi.

Toute la nuit, il a entendu les hélicoptères survoler la zone, à la recherche de celui qui pourrait avoir coûté la vie à 3 personne et en avoir blessé 13 autres dans plusieurs endroits du centre-ville de Strasbourg, ce mardi. Le jeune homme l'affirme, la soirée a été particulièrement dure et "choquante".

Certains pleurent

"C'est des lieux qu'on connait tous. Quand on va en ville, on passe tous par ces lieux-là. C'est comme si c'était la rue Serpenoise ou la rue de la Tête d'or. J'ai des collègues qui ont été bloqué une partie de la nuit en ville, qui n'ont pu rentrer qu'après deux heures du matin. Maintenant, la vie reprend son cours peu à peu, mais certains sont encore en train de dormir."

Dans les couloirs de l'école de journalisme, en tout cas, à l'entendre, l'ambiance est lourde : "Certains pleurent, parce qu'ils habitent en centre-ville ou qu'ils connaissent des gens concernés. On en parle beaucoup pour essayer d’évacuer tout ça et qu'on puisse reprendre le cours de la vie le plus vite possible."

Plus la même saveur

Quant à l'idée de revenir se balader place Kléber ou rue des Grandes Arcades, Yohan n'est pas sûr de vouloir y retourner tout de suite. "Le marché de Noël, on y va souvent. J'ai été boire un vin chaud vendredi dernier. A titre personnel, je ne sais pas quand je retournerai au centre-ville. Mais clairement, ça n'aura plus la même saveur."