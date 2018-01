Saint-Étienne, France

La consommation de cannabis sera-t-elle bientôt punie d'une simple amende ? Les députés se posent la question mercredi 25 janvier à l'Assemblée nationale. Une mesure qui pourrait uniformiser les sanctions en la matière, mais qui éloignerait les consommateurs des tribunaux si elle prenait la forme d'une simple contravention.

Une solution "séduisante"

Pour Evence Richard, le Préfet de la Loire, cette solution est "séduisante", parce qu'elle permet d'alléger le travail d'enquête. D'un autre côté, elle risque de priver les enquêteurs d'une entrée précieuse dans l'ensemble des réseaux de trafiquants de stupéfiants : "Une fois que l'amende est décernée, si on est dans le domaine contraventionnel, il n'y a plus possibilité de poursuivre les investigations" explique le Préfet.

Jean-Daniel Regnauld, Procureur de la République de Saint-Etienne

Une position partagée par le Procureur de la République de Saint-Etienne, Jean-Daniel Regnauld, qui y ajoute la question du suivi de santé du consommateur : "Comment suit-on ceux qui ont besoin de soins ?" s'interroge-t-il. En effet, si cette amende prenait la forme d'une simple contravention, le consommateur ne rencontrerait pas de représentant de la justice, pouvant lui imposer un suivi thérapeutique. Mais pour lui, une amende forfaitaire ne serait pas non plus une bonne solution : "La forfaitisation, c'est le degré 0 de la justice" assène le Procureur. Selon lui, elle supprimerait la gradation des peines, gérée par la justice : on adapte l'amende en fonction des revenus, et aussi en fonction de la quantité de cannabis retrouvée sur la personne.

