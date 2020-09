L'amende pour usage de stupéfiant ne sera pas appliquée tout de suite dans l'Yonne

Depuis ce mardi 1er septembre 2020, les usagers de drogues sont passibles d'une simple amende. Et non plus de poursuites pénales. L'amende forfaitaire est de 200 euros. Mais cette mesure ne sera pas appliquée avant plusieurs semaines dans l'Yonne. On vous explique pourquoi.

Sur le papier, c'est simple. Vous êtes pris avec une petite quantité de stupéfiant ou à fumer un joint dans la rue. L'agent dresse alors un PV électronique et quelques jours plus tard, vous recevez une amende par courrier à votre domicile. Dans les faits, c'est plus compliqué.

Chaque procureur doit maintenant décider de l'application sur son territoire

Chaque procureur de la République doit décider jusqu'à quelle quantité et pour quelles drogues l'usager sera verbalisé par une simple amende. A Sens, le procureur Arnaud Laraize voit au moins deux exceptions : "le mis en cause qui aurait des antécédents judiciaires, en matière de produits stupéfiants, aura encore des convocations devant un tribunal correctionnel. Donc il aura la procédure classique. De la même manière, s'il y a des grosses quantités de produits stupéfiants ou des stupéfiants d'une certaines nature, comme l'héroïne, ils feront l'objet de poursuites devant un tribunal correctionnel."

Des questions de moyens pour les forces de l'ordre

Autres difficultés, cette fois du côté des forces de l'ordre. Elles vont devoir juger si la quantité de drogue trouvée relève de l'amende ou de la poursuite pénale. Et déterminer sur le terrain la nature du stupéfiant. Or pour cela, il faut des balances et du matériel d'analyse inexistant pour le moment. Cette mesure devrait un peu alléger le travail des parquets, pas sûr encore que ce soit le cas, dans les casernes et les commissariats.

L'amende forfaitaire pour usage de stupéfiant devrait alléger la charge des tribunaux de l'Yonne - Précisions de Renaud Candelier Copier

Cette amende ne donnera pas lieu à une inscription au casier judiciaire consultable par les employeurs, appelé Bulletin numéro 2.