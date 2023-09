L'amicale du camp de Gurs déplore le peu de réactions politiques après des tracts néonazis

Le président de l’Amicale du camp de Gurs, André Laufer regrette une forme de banalisation de l'antisémitisme et déplore le silence de certains politiques locaux après la diffusion de tracts néonazis la semaine dernière. Trois personnes ont été interpelées par les gendarmes à la suite de la distribution de prospectus racistes, homophobes et antisémites, dans les boîtes aux lettres d'une dizaine d'habitants de Gurs. "On se serait attendu à ce que les politiques s'indignent de la teneur de ce tract. C'était quand même choquant. Il y a eu 4000 déportés depuis le camp de Gurs, des juifs qui ont été exterminés dans les chambres à gaz. On sait où peut mener le virus insidieux de l'antisémitisme."

"Sans doute ont-ils été choqués mais j'aurais souhaité qu'ils le manifestent et qu'ils ne considèrent pas que finalement : un tract antisémite de plus, les juifs ont l'habitude, ils feront avec ."

Les réactions ont été peu nombreuses même au niveau local, hormis celles du maire de Gurs Christian Puharré, du député de la circonscription Iñaki Etchaniz, du délégué départemental du Rassemblement National François Verrière et de la Fédération 64 du PCF.

André Laufer qui dit ne pas vouloir pour autant porter d'attaques personnelles regrette notamment le silence de François Bayrou et de Jean-Jacques Lasserre. "Monsieur Bayrou est président du Pays de Béarn qui est en train de travailler à la construction d'un musée à Gurs. Je pense qu'il aurait pu réagir. Le président du Conseil départemental aussi. Les sénateurs qui se représentent aussi, ça aurait été pas mal. Je ne suis pas leur attaché de presse, mais je suis frappé. A mesure que ça se produit, que ça se banalise. Ça finit par tomber aux oubliettes."