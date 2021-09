L'Amiénois Hacène Ayad se prépare à témoigner de la mort de son fils au procès des attentats du 13 novembre

Neuf mois pour juger les pires attaques commises sur le sol français et tenter de comprendre l'horreur. Le procès hors-norme des attentats du 13 Novembre s'ouvre ce mercredi 8 septembre à Paris et pourrait s'achever le 25 mai. Sous sécurité maximale, la cour d'assises spéciale de Paris va juger 20 accusés, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos téléguidés par le groupe Etat islamique qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis, et profondément traumatisé tout un pays.

Près de 1 800 parties civiles attendent de pouvoir s'exprimer. Parmi elles, un amiénois, Hacène Ayad. Il y a près de six ans, la nuit du 13 novembre, il a vécu "une déflagration complète." Son fils, Thomas, 32 ans, présent au Bataclan dans le cadre de son travail a été tué par les terroristes.

France Bleu Picardie : dans quel état d'esprit vous trouvez-vous au moment d'aborder ce procès, presque six ans après les attentats. Est-ce un moment que l'on redoute ? Que l'on attend ?

Tout cela à la fois. C'est à dire que on est très stressé. et en même temps, on l'attend parce que c'est nécessaire pour qu'on puisse se reconstruire après, et donc cela va nous permettre d'ouvrir une petite porte sur l'avenir. Parce que l'avenir va commencer à ce moment là, pour moi, en ce qui me concerne. Donc je suis un peu stressé, un peu sur la réserve. La pression va être énorme. Donc on a une appréhension parce que la pression va être importante, à tous les niveaux.

Une déflagration qu'on ne peut même pas décrire.

Voulez-vous faire vivre la mémoire de votre fils à travers ce procès ?

Je crois que c'est le dernier moment où l'on peut faire revivre un petit peu notre fils. Notre fils a été tué, il avait 32 ans, il était au travail puisqu'il avait en charge pour la maison de disque qui produisait le groupe, de structurer un peu la tournée européenne. Donc c'était un moment très dur pour ses amis, pour ses collègues, ça été une déflagration qu'on peut même pas décrire parce que, pour nous en tant que parents, c'est l'inverse. En général ce sont nos enfants qui nous enterrent et non pas nous qui enterrons nos enfants. Donc ça été une déflagration complète qui est difficile à comprendre, à accepter , à saisir. On essaye un peu de structurer les choses, mais par moment c'est compliqué.

Toute la difficulté de ce procès est aussi qu'il n'y a pas, à part une seule personne, de membres du commando qui a semé la mort à Paris. Comment, en tant que proche d'une victime on peut s'adresser à ceux qui ont fait ça ?

Je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Je vais témoigner au mois d'octobre, je vais organiser probablement mon intervention autour de quatre grands points. Le premier c'est bien sûr de se présenter, dire qui on est, qui est notre famille. D'autant plus qu'on est une famille musulmane et catholique. Et on a élevé nos deux enfants, Jérémy et Thomas dans l'idée de la démocratie cela me paraît être une évidence mais surtout de la laïcité. C'est un élément fondamental. Le deuxième aspect c'est de présenter comment on était lors de l'évènement. Un moment qui a été pour nous d'une violence inouïe parce que nous étions seuls. Et quand on est pas sur Paris, quand on est en province, on est encore plus seuls. Il n'y a aucune aide, il n'y a rien. On recherche désespérément une bribe d'information cohérente, pour nous ça été le cas toute la nuit et même jusqu'au lendemain. Le troisième aspect, c'est là où on veut présenter la vie de notre fils. Cette absence absolument insoutenable. Et puis le quatrième et dernier point, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Cet évènement a fait que je me suis interrogé sur le fonctionnement de notre société. Sur les questions entre l'Islam et la démocratie puisque un certain nombre de gens, et on a qu'à ouvrir la presse pour voir comment on traite l'Islam. Mais ces personnes, qui se sont réclamées de l'Islam, est-ce qu'elles représentent 1,5 milliard de musulmans ? Non ! Ce sont des terroristes, rien de plus que des terroristes. Ce sont des assassins. Je ne vois pas de quelle manière on pourrait se dire qu'il y a une barrière sociale, psychologique, sociétale entre des musulmans, des catholiques ou des chrétiens au sens général. Ce sont des questionnements qui me sont venus. Et puis en même temps c'est notre organisation. Est-ce que les attentats pouvaient être prévus ? Est-ce que les autorités connaissaient les menaces ? Et je pense que le procès va nous apporter un éclairage autour de tout ça.