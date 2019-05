L'amitié entre Patrick Henry et une visiteuse de prison nordiste racontée dans un livre

C'est un nom qui restera à jamais dans l'histoire des faits divers : Patrick Henry. Le meurtrier du petit Philippe Bertrand, en 1976 dans l'Aube, est mort en décembre 2017 à Lille. Un livre raconte l'amitié qui l'a lié, pendant 25 ans, à une Nordiste, visiteuse de prison, et à son mari. Rencontre.

Martine Veys et son mari ont vécu une amitié de 25 ans avec Patrick Henry. Ce sont eux qui l'ont hébergé dans la métropole lilloise à sa sortie de prison.

Hauts-de-France, France

Même si les années ont passé, son nom est toujours aussi célèbre : Patrick Henry fait de nouveau l'objet d'un livre. Cet homme, condamné à la prison à perpétuité après avoir échappé de justesse à la peine de mort, pour le meurtre d'un enfant en 1976 dans l'Aube, est décédé d'un cancer, en décembre 2017.

Ce livre, intitulé "Martine Veys et Patrick Henry, l'amitié malgré tout", écrit par la journaliste Plana Radenovic, ancienne de la Voix du Nord, retrace l'amitié qu'il a nouée avec une Nordiste. Une amitié de 25 ans née au centre de détention de Caen, alors que Martine Veys était visiteuse de prison.

Amitié de 25 ans

Cette femme et son mari sont restés aux côtés de Patrick Henry jusqu'à la fin. Ce sont eux qui ont loué un appartement pour lui à la Madeleine, près de Lille, lorsqu'il a été libéré pour raisons de santé en 2017. Il y a vécu quatre mois avant de mourir.

Dépasser le jugement

Martine Veys a toujours été critiquée pour cette amitié avec Patrick Henry. Mais le livre raconte aussi les liens qu'elle a noués, tout au long des dix années où elle a été visiteuse de prison, avec d'autres détenus qui avaient eux aussi commis des crimes. "Le livre révèle que tout le monde a une part d'humanité", explique-t-elle. "Je ne cautionnerai jamais qui que ce soit qui tue, que ce soit un enfant ou un adulte. Mais chercher cette part d'humanité, c'est dépasser le jugement".

ECOUTEZ le témoignage de Martine Veys Copier

Son nom n'est jamais tombé dans l'oubli

Le nom de Patrick Henry n'a jamais cessé d'être haï, et à intéresser les médias. Lorsqu'il était hospitalisé au CHU de Lille, raconte Martine Veys, des journalistes ont même tenté de le retrouver pour décrocher une photo. Il avait été admis son un faux nom.

"Pendant ces quarante ans, il y a eu d'autres crimes, faits divers, les gens sont tombés dans l'oubli", constate Martine Veys, "mais le nom de Patrick Henry n'est jamais tombé dans l'oubli, et encore aujourd'hui, alors qu'il est mort depuis un an et demi".

Je ne regrette rien

Pourtant, malgré les haines et les insultes, si c'était à refaire, la Nordiste ne changerait presque rien : "il y a quelques erreurs que je ne referais pas, par exemple de ne pas avoir vu quand il était dehors (en libération conditionnelle en au début des années 2000, ndlr), mais autrement je ne regrette rien, c'est une super rencontre. Il me manque terriblement, il me manque tout le temps. Je crois que c'est le propre des amis très chers".

ECOUTEZ : rencontre avec Martine Veys, amie de Patrick Henry Copier

"Martine Veys et Patrick Henry, l'amitié malgré tout", de Plana Radenovic, aux éditions Michalon.

L'auteure est en dédicace ce vendredi 10 mai 2019, à 18h30 à la librairie Place Ronde, à Lille. Elle est auparavant, à 7h50, l'invitée de France Bleu Nord.