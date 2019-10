PHOTOS : L’amphithéâtre et le théâtre de Bayssan inaugurés avant l'été prochain dans le Biterrois

L'architecte l'assure, le théâtre et l’amphithéâtre du domaine de Bayssan (ouest de Béziers) seront terminés avant l'été prochain. Une inauguration est d'ailleurs envisagée en mai ou juin 2020. Le conseil départemental de l’Hérault s'y est d’ailleurs engagé publiquement ce lundi 21 octobre, à l'occasion de la pose de la première pierre des travaux. Une cérémonie très symbolique alors que le chantier a déjà débuté.

L'ancien chapiteau (installé depuis une dizaine d'années) a été démonté cet été. Les travaux ont débuté dans la foulée. Le chantier prend forme. Les parois de béton du théâtre ont été installées. La fosse de l'amphithéâtre a été creusée.

18 entreprises sont mobilisées pour construire cet amphithéâtre et le théâtre couvert sur ce domaine de 160 hectares. L’un et l’autre sont très attendus.

Le théâtre, déjà baptisé Michel Galabru aura une capacité d’accueil de 450 places. Les parois de 17 mètres de hauteur ont été installées. Les fondations de l'amphithéâtre de plein air ont bien avancées. Seule la scène sera couverte. L'espace portant le nom de Claude Nougaro peut contenir un millier de places assises, ainsi que 500 places supplémentaires dans la fosse. Les gradins devraient être installés très rapidement. Par ailleurs, un restaurant de 150 places est en construction pour permettre aux spectateurs de se restaurer.

Le domaine de Bayssan deviendra à terme un équipement très attractif de part sa position et ses infrastructures. Cet espace dédié à la culture se trouve à une position centrale dans le département précise Kléber Mesquida.

La scène de Bayssan sera un lieu culturel et familial incontournable dans le département, et aura un rayonnement à l'échelle régionale et nationale