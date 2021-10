L'ancien animateur périscolaire de Lambersart de nouveau condamné pour atteintes sexuelles sur mineurs

C'est une nouvelle condamnation pour des faits similaires. Après un premier procès en septembre 2020 qui lui a déjà valu une peine de 4 ans de prison, l'ancien animateur périscolaire de Lambersart (Nord) a de nouveau été condamné, jeudi 7 octobre, à 5 ans de prison pour agressions sexuelles et faits de corruption de mineurs.

Le tribunal correctionnel de Lille a toutefois décidé d'une confusion de peine, signifiant que la peine de 5 ans prend le dessus sur celle de 4 ans. Il lui reste donc 4 années de détention.

Cette fois, ce sont 8 victimes qui se sont constituées parties civiles. Toutes mineures au moment des faits, entre 12 et 17 ans. A chaque fois, le même processus se dessine à l'écoute des dépositions.

Un processus systématique

L'animateur se rapproche des enfants au football ou au judo. Il se présente comme le grand frère et sa carrure imposante impressionne. Il établit une relation de confiance, parfois sur plusieurs années. Puis il prend contact par SMS ou les réseaux sociaux. Et là les messages insistants commencent. Il demande des photos de la tête, puis des abdos, puis du sexe. Cela arrive parfois tous les jours.

Pour certains, il se rend même chez eux, soit disant pour jouer aux jeux vidéos; et leur fait subir des attouchements sexuels.

"Mais vous aviez conscience que c'est à chaque fois la même progression, la même insistance ?" demande la présidente. Alexandre Mazereeuw marque un long silence. "Je ne sais pas. Ce n'était jamais réfléchi, c'était toujours des décisions sur l'instant t", répond-il.

Il présente ses excuses

Il reconnait globalement les faits, même s'il nie quelques précisions. Ici avoir insisté pour une masturbation. Là, avoir baissé un pantalon. "Depuis que je suis incarcéré, j'ai a eu le temps de prendre conscience de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis désolé du mal que j'ai fait et je présente mes excuses à toutes les victimes."

Le parquet a requis 6 ans de prison, le tribunal a finalement ramené la peine à 5 ans avec confusion de peine par rapport au jugement précédent. Il est aussi interdit de résidence sur la commune de Lambersart et il n'a plus le droit d'exercer une profession ou du bénévolat au contact d'enfants.

Un jugement qui satisfait l'avocat de M. Mazereeuw : "Même pour des dossiers difficiles et aussi lourds que celui là, la réponse peut-être équilibrée." Me Férot qui a regretté lors de sa plaidoirie que le dossier ne repose que sur des dépositions, pas sur une enquête approfondie : "Au niveau de sa personnalité, on n'avait rien sur ce qu'il était, sa scolarité, ce qu'il a fait notamment en maison d'arrêt depuis un an car il a un suivi médico-psychologique."

19 victimes déjà entendues

Du côté des parties civiles, dont quelques unes étaient présentes dans la salle d'audience, la peine prononcée est à la hauteur du préjudice. Mais plusieurs avocats s'interrogent. "Ce qui nous laisse sur notre faim, c'est qu'on a vu qu'on avait affaire à un homme avec une signature, constate Me Bernonville qui représente une des victimes. Mais combien d'autres personnes ont pu être victimes, où se trouvent-elles, est-ce qu'elles sont aidées et est-ce que justice pourra être faite pour elles ?"

C'est à la fin du premier procès que de nouvelles victimes s'étaient signalées à la presse et aux avocats. Pour l'heure, la justice s'est prononcé pour 19 d'entre elles.