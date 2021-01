Pau : l'ancien aumônier de la maison d'arrêt bientôt jugé pour agressions sexuelles

L’ancien aumônier de la maison d’arrêt de Pau sera bientôt jugé pour trois agressions sexuelles sur trois détenues. Durant l’été 2015 il a été mis en examen après les plaintes de trois femmes se plaignant d'attouchements à la maison d’arrêt. Le tribunal jugera le diacre, âgé de 73 ans aujourd’hui, le 14 janvier prochain. Et lors de ce procès, comme depuis le début de cette affaire ce sera la parole des trois détenues contre celle de l’aumônier.

Une réputation sans tache

Le diacre crie son innocence depuis le début, il fait l’unanimité au sein de l’administration pénitentiaire où il travaillait avec sa femme depuis près de 20 ans. Il avait même des responsabilités régionales dans son activité. Avec son avocat il a mobilisé des témoignages de sa bonne moralité, y compris des anciennes détenues. Certains témoins seront entendues pendant l'audience.

Des accusations graves

Et puis il y a la voix de ces trois détenues. Elles ont maintenu leurs accusations devant la juge pendant toute l'instruction. Elles ont raconté des baisers forcés, des frôlements, des mains sur les seins et les fesses par-dessus les vêtements. Deux des trois ont été confrontées au diacre et ont continué de raconter la même chose. La troisième a quitté la France pour le Portugal depuis et n'a été entendue qu'à distance par la juge.

Le parquet timide

Dans cette affaire le parquet dont le rôle est de soutenir l’accusation pendant la procédure avait pourtant demandé un non-lieu pour deux des trois agressions sexuelles, "faute de charges suffisantes", ce qui est rare. Le parquet considère aussi que pour la troisième il ne doit pas être retenu la circonstance aggravante du lien de subordination. C’est-à-dire que le procureur considère qu’un aumônier n’a pas de lien d’autorité sur des détenues. Encore plus rare, la juge d’instruction n’a pas écouté le parquet et a décidé de renvoyer l’aumônier devant la justice des hommes.

L’aumônier est depuis suspendu de ses fonctions à la maison d’arrêt de Pau, et depuis cette affaire, aucun religieux n’intervient dans le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Pau.