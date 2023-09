L'ancien chef de la PJ de Lille revient sur l'affaire Jourdain : "Des images à jamais gravées dans ma mémoire"

Romuald Muller a 33 ans en 1997, quand débute cette affaire qui a traumatisé le Boulonnais. Dans la nuit du 11 au 12 février, quatre jeunes filles et jeunes femmes (elles ont entre 16 et 20 ans) disparaissent alors qu'elles se rendent, déguisées, au carnaval du Portel.

"Rendre les corps à la famille"

La première intuition de celui qui est alors directeur de la brigade criminelle de la Police judiciaire (PJ) de Lille, quand il voit le visage des disparues en Une de la presse, est de se dire que personne n'enlève quatre personnes en même temps.

"C'est clair que ça a été dès le départ un dossier complètement hors norme, explique aujourd'hui Romuald Muller, plus de 25 ans après les faits. La thèse de la fugue était celle qui était prédominante au départ. Mais elle s'est très rapidement anéantie dès que nous avons été saisis."

Dans un livre intitulé "Ce petit morceau de tissu rouge", co-écrit avec Elodie Rabé, journaliste à la Voix du Nord, Romuald Muller revient donc sur l'enquête qui a mené jusqu'aux frères Jourdain, Jean-Michel et Jean-Louis, qui étaient partis en chasse cette nuit-là, dans un fourgon transformé en prison roulante et dont on ne pouvait pas sortir une fois à l'intérieur.

"Au delà du travail d'enquête simple, nous avons voulu retranscrire l'émotion, ce qu'on ressent en tant qu'enquêteur de la police judiciaire. La priorité, c'était à la fois d'avoir les auteurs, de pouvoir les traduire en justice, mais surtout de retrouver les corps pour les rendre à la famille", explique Romuald Muller, invité ce lundi du 6-9 de France Bleu Nord.

Dans ce livre, paru aux éditions Michalon, celui qui est devenu ensuite chef de la PJ de Lille rend hommage aux mères des disparues, raconte la descente au domicile des Jourdain ("un cloaque"), la découverte des corps dans une dune de la plage de Sainte-Cécile (où est retrouvé ce "petit morceau de tissu rouge" provenant d'un des costumes des victimes), etc.

Il revient aussi sur les auditions des Jourdain. Alors que Jean-Michel nie en bloc, Jean-Louis dévoile où sont les corps quand les enquêteurs lui parlent de sa sœur décédée. Sans ces aveux partiels, "il est probable qu'on n'ait jamais pu retrouver les corps", estime Romuald Muller. Condamnés tous les deux au début des années 2000, les frères Jourdain ne diront jamais précisément ce qui est arrivé à Peggy, Amélie, Audrey et Isabelle, se bornant à répéter chacun une version visant à incriminer l'autre.