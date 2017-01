L'ancien comptable de la clinique Marzet à Pau sera jugé pour escroquerie

Cet homme de 40 ans sera jugé pour avoir détourné plus de 700 000 euros entre 2006 et 2011. On lui reproche principalement d'avoir tapé dans la caisse des médecins.

L'ancien comptable de la clinique Marzet est renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour toute une série de détournements. Cet homme de 40 ans reconnait avoir détourné un peu plus de 700 000 euros entre 2006 et 2011. Depuis les faits, il a été licencié, mais après quatre ans et demi d’enquête, il doit répondre de ses agissements.

Parce qu'on lui a refusé une augmentation

Aux enquêteurs, le comptable a expliqué qu'il a commencé après qu'on lui a refusé une augmentation. Il avait plusieurs cordes à son arc. Il a créé des comptes de médecins fictifs, dont les coordonnées étaient identiques à ses comptes personnels. Quand il recevait un chèque d'une mutuelle pour payer un praticien, il le déposait sur ce compte maquillé. Il a aussi détourné des chèques de patients destinés à la société de restauration et de location de télés. Il a aussi grossi ses salaires et s'est versé des primes. Enfin, comme il avait accès aux chéquiers de la clinique, il s'est carrément fait des chèques.

Plus fourmi que cigale

Ces détournements n'étaient pas systématiques. Il a dilué ses détournements dans la masse. D'ailleurs, dans ce dossier on comprend que les chirurgiens et les médecins de la clinique, qui sont les plus floués dans l'affaire, n'étaient pas très regardants sur le paiement de leurs prestations. Le comptable n'a pas foncièrement changé de train de vie. Il s'est offert une voiture c'est vrai, mais c'est sa seule folie. Il a surtout stocké cet argent sur ses comptes, ceux de sa femme et de ses enfants. Il a d'ailleurs été en mesure de rendre immédiatement la quasi totalité du préjudice. Il devrait être jugé avant la fin de l'année.

Cet homme avait décelé les failles du système et il en a joué. Il a mis en place un système qui est passé à l'insu de chacun (...) Il avait un train de vie confortable mais qui n'allait pas au delà du raisonnable. Il a été d’avantage fourmi que cigale — L'avocat du comptable