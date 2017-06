L'ancien concierge du collège de Laruns comparaît devant la cour d'assises pour avoir abusé sexuellement six élèves

Au premier jour de son procès, ce jeudi, Richard Yerma s'est expliqué sur l'emprise sexuelle qu'il a exercée sur six adolescents entre 2002 et 2013. La cour a aussi entendu la version d'une des victimes.

Richard Yerma, 54 ans, est jugé jusqu'à lundi soir pour viols sur mineur, agressions sexuelles sur mineurs, et corruption de mineurs. Entre 2002 et 2013, il a abusé de six élèves du collège dont il était le concierge. Six jeunes garçons sur lesquels il a exercé une emprise morale jusqu'à obtenir des relations sexuelles, en échange d'argent ou de cadeaux. Au premier jour de son procès, il a été interrogé sur les faits, qu'il reconnait totalement aujourd'hui.

"Je suis heureux aujourd'hui"

A l'audience, Richard Yerma reconnait. Il bat sa coulpe : "j'ai été méchant, (...) Je leur ai fait subir les pires choses. (...) J'ai abusé de leur amitié, (...) C'est horrible ce que je lui ai fait, le pauvre. (...) Je faisais ce que je voulais de lui". Mais il y a quelque chose de dérangeant dans sa façon de présenter les choses. De parler de ses "caprices" quand il insistait jusqu'au chantage pour obtenir le pire. Ça sonne faux quand il explique qu'il ne sort jamais de sa cellule. Qu'il ne va pas en promenade "par respect pour les victimes". Comme un acte de contrition qu'il s'inflige à lui même. Il a des pleurs sans larmes dans le box. Il dit de lui : "je suis un monstre" mais plus tard, il s'offusque quand une des victimes utilise le même qualificatif. Il veut bien s'accabler mais ne supporte pas qu'on l'accable. Richard Yerma dit qu'il souffrait de la situation comme les jeunes. Qu'il a eu honte pendant 15 ans. "On souffrait tous les deux en se rhabillant". Il ose même dire : "Tous les jours je les remercie d'avoir parlé. Je suis heureux aujourd'hui. Il va jusqu'à dire qu'il a accroché dans sa cellule les photos de deux victimes".

Le calvaire de Marc (*)

Marc a été entendu par la cour. Il s'est constitué partie civile. Sur les six victimes, ils ne sont que deux à demander réparation. Pourtant des six garçons abusés, c'est celui qui a le moins cédé au concierge. Face à la cour, il a beaucoup de mal à parler des faits. Il pleure, fait de longs silences. Pendant des années il a repoussé les avances de Yerma qui l'emmène faire des sorties à vélo. Lui fait des cadeaux. "Prouve moi que tu m'aimes. Prouve moi que tu ne profites pas de moi". C'est la méthode de Yerma avec Marc comme avec les autres. Mais le jeune ne veut décidément pas. Il raconte qu'un jour il a préparé l'arme pour se suicider. Il a expliqué sa peur d'aller voir les gendarmes, par honte et parce qu'il craignait que ça lui "retombe dessus". C'était un ado sensible et fragile. Qui vivait mal le divorce de ses parents et la mort de sa grand mère. Il était sous l'emprise de Yerma. Sous le coup de ce chantage : "Je vais dire partout que tu es homosexuel". Alors une fois, le jeune a envoyé une vidéo de lui nu. Une autre fois, il a accepté de se laisser caresser. Cette nuit là, Yerma a marchandé. Il a obtenu 10 secondes. Dix secondes dont l'ado, devenu trentenaire, souffre encore aujourd'hui.

Les cinq autres victimes doivent entre entendues à leur tour ce vendredi. Verdict lundi soir.

(*)le prénom a été changé