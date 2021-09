L'ancien couvent du carmel de Gravigny ravagé par les flammes

"Une nuit dévastatrice" résume Gilles Treuil, l'actuel propriétaire de l'ancien carmel de Gravigny, sur son compte Facebook. Le sinistre s'est déclaré vers 2h30 dans un bâtiment désaffecté avant de se propager à la chapelle. 1.000 mètres carrés de toiture sont partis en fumée. Les cinquante pompiers, de tout le département, engagés sur l'intervention sont venus à bout des flammes vers 7H30 ce mardi matin.

Nous avons pu protéger et sauvegarder la chapelle - commandant Marc Gratien SDIS 27

Les pompiers de l'Eure sont devenus maîtres du feu vers 7h30 ce mardi matin - SDIS 27

Le chef de site des pompiers du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure raconte : "À notre arrivée, on s'est retrouvé face à un bâtiment de plus de 1000 carrés aux trois quarts embrasé au niveau de la toiture". Aucune victime n'est à déplorer.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Attaché au patrimoine, amoureux de la pierre et du bois, chrétien, c’est un choc de voir partir cet édifice remarquable de 5000 m2 de planchers - Gilles Treuil

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Véritable lieu de patrimoine de Gravigny, le carmel n'est pas classé monument historique. Les carmélites avaient quitté le lieu en 2007 et, un temps évoqué pour accueillir la Bourse du travail, le diocèse d'Évreux avait revendu l'édifice du XIXe siècle à l'entrepreneur Gilles Treuil qui fait part de sa colère et de sa tristesse.

Une enquête a été ouverte par la police d’Évreux pour déterminer les causes du sinistre.