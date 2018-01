Arles, France

Quand les cloches ont sonné midi, les fidèles de la messe des santonniers de dimanche à la cathédrale Saint Trophime à Arles ont eu un choc. Le vicaire général du diocèse leur a annoncé que l'ancien curé de la paroisse était mis en examen pour vol. Stéphane Cabanac est soupçonné d'avoir volé et revendu des objets liturgiques. Lors d'un inventaire réalisé l'été dernier, la ville a constaté la disparition de plus de 350 biens, dont 45 protégés au titre des Monuments Historiques. Il manque notamment des calices, des chasubles et des croix.

Un curé habillé en Hugo Boss

Le Père Stéphane Cabanac semble être un curé assez atypique. Des arlésiens racontent qu'il s'habillait en veste Hugo Boss et roulait à bord d'une voiture italienne toute neuve. "Il avait trop d'argent pour un prêtre dit Patricia, une fidèle. Et puis il dépensait beaucoup !"

Pendant sa garde à vue, l'ancien curé d'Arles a simplement reconnu les faits. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer comment les objets volés ont pu être revendus. Selon le procureur de la République de Tarascon, le préjudice s’élèverait à "plusieurs milliers d'euros".

Relevé de ses fonctions

En août 2017, alors que l'enquête avait déjà commencé, l'archiprêtre a quitté Arles après neuf années passées dans cette paroisse. Nommé à Aix-en-Provence, il a été relevé de ses fonctions la semaine dernière. "J'ai du prendre la décision de lui demander, à titre provisoire, de se retirer des paroisses et ne plus exercer son ministère dans l'attente des décisions que prendra la justice", explique l'archevêque d'Aix et Arles, Mgr Christophe Dufour. Le père Stéphane Cabanac pourrait être jugé au printemps prochain.