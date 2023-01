L'ancien curé de la cathédrale de Toulon suspendu pour avoir manqué à son "engagement au célibat sacerdotal"

Dans un communiqué publié au cours du week-end, les diocèses de Fréjus-Toulon et de Port-Louis annoncent que le père Alexis Wiehe est suspendu. L'homme de 47 ans qui a exercé dans le Var et à la cathédrale de Toulon jusqu'en 2020 puis ensuite à l'Ile Maurice, a "manqué à plusieurs reprises à son engagement au célibat sacerdotal". Il est question d'aventures qu'aurait entretenues l'homme d'église avec des femmes majeures. Au vu des circonstances de l'une des situations, Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus Toulon, a également fait un signalement au procureur de la République à l'automne dernier.

L'évêque aurait reçu "plusieurs témoignages" indiquant que le père Alexis Wiehe avait des relations amoureuses avec des femmes. Ces cas "relèvent pour la plupart de la morale" mais il y a un doute sur une situation ce qui a poussé l'église à faire un signalement à la justice. Sollicité, le procureur de Toulon n'a pour le moment pas communiqué sur le sujet. Dans l'attente de l'issue de l'instruction, "tant civile que canonique", Mgr Dominique Rey a retiré au père Alexis Wiehe tout ministère public.

Les deux diocèses ont décidé de révéler au cours du week-end l'ouverture d'une procédure canonique à l'encontre du jeune curé à cause du "contexte mauricien" et de faits récents. Le père Alexis Wiehe est présenté par des fidèles de la cathédrale de Toulon comme "quelqu'un de charismatique, moderne et très apprécié".

Le diocèse de Fréjus-Toulon rappelle qu'"une cellule d’écoute pour ceux qui voudraient apporter un témoignage ou parler" est disponible au 06.81.38.60.74. Le diocèse de Port-Louis précise de son côté qu'une adresse mail est disponible : diocesepl@gmail.com . Les deux diocèses ajoutent qu'ils portent dans leur prière "les personnes qui ont souffert de ces situations et celles qui seront éprouvées par cette nouvelle".