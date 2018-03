L'ancien directeur administratif et financier du Limoges CSP a contesté son licenciement devant les prud'hommes de Limoges ce mardi et réclamé près de 145.000 € de dommages et intérêts. L'avocate du club de basket estime au contraire que ce licenciement était totalement justifié. Jugement le 5 juin.

Limoges, France

Deux dirigeants du Limoges CSP se sont retrouvés face à un des anciens employés du club de basket ce mardi, devant le Conseil des prud'hommes de Limoges. Philippe Clairmonteil, ancien directeur administratif et financier, réclame près de 145.000 euros de dommages et intérêts au CSP. Il estime que son licenciement pour faute grave, prononcé en novembre 2015, était abusif. Il dit aussi avoir été victime de harcèlement moral avant d'être finalement remercié. Des accusations contestées par le club.

Il a été viré comme un malpropre après 20 ans de travail au sein du CSP - Maître Emmanuel Raynal, avocat de Philippe Clairmonteil

Pendant 20 ans Philippe Clairmonteil a vécu au rythme du Limoges CSP, partageant les joies et les peines du club pour lequel il ne comptait pas ses heures et où il a progressivement gravi les échelons. Jusqu'à ce jour de novembre 2015 où il se dit "viré comme un malpropre" précise son avocat Maître Emmanuel Raynal. Durant ses derniers mois d'exercice, il décrit un climat de plus en plus tendu avec la direction. Il parle de harcèlement et de "placardisation".

Déplacé dans un bureau au sous-sol et privé de certains codes d'accès

Affecté du jour au lendemain dans un bureau au sous-sol, Philippe Clairmonteil s'est vu retirer certaines de ses prérogatives et même dépossédé de ses codes d'accès au logiciel de billetterie. Il assure également avoir été évincé de certains déplacements de l'équipe et banni de la loge partenaires du Limoges CSP.

"Il n'a pas été mis à l'écart" rétorque l'avocate du CSP à l'audience. Maître Laetitia Dauriac explique que ses missions ont simplement évolué, mais qu'il a continué à toucher des primes et à être traité comme tout le monde. Pour elle, le "prétendu harcèlement moral" ne repose que sur une "accumulation d'allégations imprécises". Quant au bureau au sous-sol, il est "plus grand, plus au calme" et la comptable actuelle l'occupe toujours, sans s'en plaindre précise encore Maître Dauriac.

Au cœur du conflit, des interrogations sur la gestion du Limoges CSP

Présents à l'audience, le nouveau président du club Youri Verieras et Jean-Léonard Picot, président du conseil de surveillance de l'entreprise Limoges CSP SASP, ne perdent pas une miette des débats. L'avocate du club explique que le CSP n'avait rien à reprocher à Philippe Clairmonteil jusqu'en 2015 et donc aucune raison de vouloir précipiter son départ.

Tout aurait basculé après une réunion à la mairie de Limoges, en novembre 2015. L'ancien directeur administratif et financier y rencontre l'adjointe aux sports Sylvie Rozette, pour parler d'un audit sur les comptes du club. Il émet alors des doutes sur certaines opérations destinées selon lui à "diminuer volontairement les bénéfices du CSP, par peur de perdre des subventions". Des accusations totalement fausses s'insurge l'avocate du club. "Il y va à l'insu des dirigeants et leur tire une balle dans le dos" dit Maître Dauriac, en dénonçant "une évidente volonté de nuire", d'où la faute grave. L'avocat de Philippe Clairmonteil estime au contraire que son client n'a fait que son travail et qu'il était devenu gênant, parce qu'il alertait déjà depuis des mois sur cette situation qui ne lui paraissait pas conforme. Le Conseil des prud'hommes rendra son jugement le 5 juin.