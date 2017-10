L'ancien directeur de l'école de musique d'Is-sur-Tille mis en examen pour viols aggravés

Les faits reprochés à l'ancien directeur de l'école de musique d'Is-sur-Tille remontent à 1996-97. Deux jeunes filles âgées, alors, de 14 ans ont déposé plainte. Un juge d'instruction a été saisi.

L'ancien directeur de l'école de musique d'Is-sur-Tille mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis le mois de septembre dernier. On reproche à cet homme de 50 ans des faits de viols aggravés et d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité. Dénoncés par deux victimes, ils sont assez anciens, puisqu'ils remontent aux années 1996-97. Son employeur, la communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon (Covati) avait décidé dès le mois de janvier de suspendre l'ancien directeur de ses fonctions à titre conservatoire dès janvier 2017. Avant cette mise en examen, une enquête préliminaire a été diligentée.

Une vue d'Is-sur-Tille - DR

Toujours présumé innocent malgré les charges qui pèsent contre lui

Éric Mathais, Procureur de la République de Dijon, au sujet de la procédure en cours. "Je rappelle qu'une mise en examen c'est un acte procédural qui veut dire qu'il y a des charges qui pèsent contre la personne mais elle n'est évidemment pour l'instant pas déclarée coupable et elle est présumée innocente." En attendant, un juge d'instruction est saisi. "L'enquête continue sur commission rogatoire avec le juge d'instruction qui dirige désormais l'enquête".

"Un comportement déviant clairement vérifié" selon un témoin

D'après une source proche du dossier, de cette enquête préliminaire il ressort que cet homme aurait procédé régulièrement à des attouchements sur des jeunes élèves de l'école de musique. Selon un témoin qui souhaite garder l'anonymat l'ancien directeur avait "un comportement déviant clairement vérifié" que beaucoup de gens connaissaient à Is-sur-Tille. Le procureur Éric Mathais va plus loin dans ses explications. "Il n'est mis en examen que pour des faits commis sur deux victimes à une période de temps relativement ancienne mais (...) on vérifie si il y a d'autres personnes qui auraient pu être victimes de ces agissements".

La Covati a nommé un nouveau directeur

L'ancien directeur de l'école de musique d'Is-sur-Tille ne peut plus exercer son activité professionnelle, il a par ailleurs l'interdiction de se rendre dans la commune d'Is-sur-Tille pour ne pas risquer d'entrer en contact avec les deux victimes supposées qui ont porté plainte contre lui. La Covati, quant à elle, a nommé un nouveau directeur, un directeur temporaire.