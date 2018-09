Novillars, France

L'ancien directeur de la papeterie de Novillars (Doubs) avait les mains baladeuses. Gérard Lasserre a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Besançon à 12 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, l'obligation de se soigner et l'indemnisation des victimes. Cet homme de 72 ans était poursuivi pour agressions sexuelles sur deux employées de la papeterie entre 2015 et 2016. Des baisers volés mais aussi des caresses, dans le dos, sur les seins et les fesses. Une troisième avait aussi témoigné en ce sens pour des faits remontant à 25 ans et désormais prescrits.

J'ai cru que j'avais mes chances" - Gérard Lasserre, le prévenu

A l'audience, celui qui était directeur honorifique de la papeterie qu'il avait sauvée à deux reprises, n'a pas admis la totalité des faits. Pour la première victime, admet-il des gestes déplacés ? "Le local de la photocopieuse est très étroit je l'ai peut-être frôlée. Je ne me souviens pas. Oui je l'ai embrassée mais sa réaction a été très vive". Pour la seconde qu'il embrasse mais à qui il caresse aussi les seins et les fesses : "J'ai cru que j'avais mes chances, explique-t-il, je voulais l'inviter à dîner. Je la croyais consentante ce n'est qu'après que j'ai vu dans ses yeux que je m'étais trompé".

Votre méthode de drague laisse un peu à désirer" - Le président du tribunal

- Votre méthode de drague laisse un peu à désirer, non ?" le coupe le président. Vous n'avez pas le sentiment de mettre la charrue avant les boeufs ? La réponse est confuse : "Je suis un homme âgé les choses ont évolué beaucoup plus vite que moi. Ma maman me disait "l'homme propose et la femme dispose." La réplique de maître Randall Schwerdorffer, l'avocat de l'une des parties civiles est cinglante : "Oui, mais là vous avez disposé et ces femmes ont subi."

"Un très grand soulagement" - Isabelle Ligier, première victime à avoir porté plainte Copier

A l'annonce du jugement, Isabelle Ligier, l'une des victimes fond en larmes. "C'est un très grand soulagement, cela fait deux ans que j'attends ça, détaille celle qui la première a osé porter plainte en juillet 2016. Ca a été très difficile pour moi, j'ai tout perdu, mon emploi, ma confiance en moi, ma foi en la société et l'être humain. Il me reste encore du chemin avant d'être complètement rétablie mais cette décision de justice va m'aider à aller mieux."

"Se taire, c'est mourir à petit feu" - Isabelle Ligier Copier

Isabelle qui espère aussi que son combat servira d'exemple à toutes les femmes harcelées au travail : "Beaucoup de femmes n'osent pas le dire. On a essayé de me dissuader de porter plainte. Mais je suis heureuse d'avoir été au bout de la démarche et je veux le dire bien fort au nom de toutes les femmes : _il ne faut pas hésiter à parler_, ne plus se laisser faire. Il n'y a aucune raison que ces hommes aient ce pouvoir sur nous. Il ne faut jamais laisser passer ce genre de comportements inacceptables. La loi du silence est destructrice. Se taire c'est mourir à petit feu."

L'ancien patron de la papeterie de Novillars devra aussi verser plus de 12 000 euros à la CPAM du Doubs qui s'était également portée partie civile en raison de l'arrêt maladie provoqué par ses agissements