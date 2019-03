10 ans de prison pour l’ancien directeur de maison de retraite à Puttelange-aux-lacs

L’ancien directeur de de la maison de retraite de Puttelange-aux-lacs accusé de viols et agressions sexuelles sur 4 salariées a été condamné ce vendredi soir à 10 ans de prison pour 3 d’entre elles.

Puttelange-aux-Lacs, France

L’ancien directeur de maison de retraite de Puttelange aux lacs a été condamné ce vendredi soir à 10 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur 3 anciennes salariées. La cour d’assises de la Moselle présidée par Nicolas Faltot l’a acquitté « au bénéfice du doute » pour la 4e plaignante qui avait reconnu une relation en partie consentie avec son supérieur hiérarchique. L’avocat général Jean-Yves Goueffon avait requis 15 ans de reclusion criminelle.

La question du consentement au cœur des débats

Pendant 3 jours, les débats ont porté sur la question du consentement. L’accusé assurait qu’elles étaient toutes les 4 consentantes. Elles ont affirmé au contraire avoir cédé par crainte pour leur emploi.

Des femmes en situation précaire dans un bassin d’emploi sinistré

Finalement, même si c’était parole contre parole, celle des parties civiles ont pesé plus lourd. Les 4 plaignantes - aides soignantes ou femmes de ménage - "ont toutes dit la même chose, c’est une parole contre 4 paroles" a souligné l’avocat de l’une d’elles, Me Bernard Petit. Ces femmes, fragiles, "en situation précaire dans un bassin d’emploi sinistré" selon l’avocate de 3 plaignantes, Me Sabrina Hachouf, ont décrit un harcèlement sexuel obsessionnel de la part de leur directeur. 3 d’entre elles ont reconnu avoir cédé dans son bureau, dans la cave de l’Ehpad par peur de perdre leur travail. La 4e a affirmé qu’il l’a violé par surprise dans la chambre d’un résident.

L’accusé sans remord

"J’étais amoureux de ses femmes", assure au contraire l’ancien directeur, petite barbiche et cheveux en brosse, répétant sans remord qu’elles "n’ont jamais dit non", qu’elles étaient "tout à fait consentantes". Son avocate Me Celine Fritz a plaidé son acquittement.

Pourquoi tout ce mal être si elles étaient consentantes ?

Mais elles souffrent de syndromes typiques de victimes d’abus sexuels : boulimie, dépression, besoin obsessionnel de se laver. "Pourquoi tout ce mal être si elles étaient consentantes?" a questionné l’avocat général. Ces faits sont "inadmissibles" a martelé Me Sarah quatre, l’avocate de la maison de retraite, qui s’était constituée partie civile. L’ancien directeur qui comparaissait libre a passé sa 1er nuit en prison.