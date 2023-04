L'ancien employé volait des selles dans le centre équestre de Marguerittes, il a avoué

C'est un ancien employé du centre équestre qui a fini par avouer. Les gendarmes de Marguerittes, dans le Gard, ont arrêté en début de semaine un homme soupçonné du vol de selles de cheval et de matériel, dans un club équestre. Le matériel avait été volé puis revendu. L'homme, placé en garde à vue, a a reconnu les vols et rendu 5 selles récemment volées.

Depuis, les gendarmes ont également remis la main sur 12 selles, du matériel d'équitation et du matériel de bricolage, volés entre janvier et avril 2023 et qui ont pu être remis à leurs propriétaires.

Un complice et un autre intermédiaire, qui assurait la revente, ont eux aussi été arrêtés.

Les 3 hommes sont convoqués devant le tribunal correctionnel.