L'ancien entraîneur du Nîmes Olympique Henri Noël est décédé

Une très grande figure Nîmoise vient de nous quitter. Henri Noël est décédé d'une crise cardiaque samedi 17 octobre, selon une information du spécialiste des Crocos de France Bleu Gard Lozère Patrick Champ. Henri Noël était âgé de 83 ans.

Il a d'abord commencé sa carrière en tant que jeune footballeur à Nîmes en 1954. Quelques années plus tard, Henri Noël devient entraîneur du Nîmes Olympique, à partir de 1969 : d'abord chez les plus jeunes avant de prendre la direction de l'équipe première quasiment dix ans plus tard (1978). Une longue histoire entre Henri Noël et les Crocos qui s'achève dans les années 1980.