L'ancien et l'actuel présidents de la chambre d'agriculture de la Corrèze condamnés à des amendes

Tulle, France

La Cour de discipline budgétaire de la Cour des comptes épingle les deux présidents de la Chambre d'agriculture de la Corrèze, l'ancien et l'actuel, pour le versement de subventions entre 2011 et 2015 au syndicat des Jeunes Agriculteurs de la Corrèze pour l'organisation de la foire au matériel agricole d'Objat, la finale départementale du concours de labour et le concours du jugement de bétail. Ces versements auraient dû être faits dans le cadre d'une convention précise, ce qui n'était pas le cas. Tony Cornelissen est donc condamné à 2500 euros d'amendes et Pierre Chevalier à 1000 euros. Considérant le faible montant de ces condamnations, les deux présidents ont décidé de ne pas faire appel.