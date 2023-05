L'ancien footballeur de l'AS Nancy Lorraine et de Lens Tony Vairelles de retour ce mardi devant le tribunal

C'est une condamnation qu'il a dénoncée dans un livre écrit et publié l'an dernier, après avoir écopé de 3 ans ferme . Tony Vairelles, ancien attaquant notamment de Lens et Nancy, retrouve les tribunaux ce mardi avec ses frères Giovan, Jimmy et Fabrice. La fratrie a fait appel de leurs condamnations, allant de 1 à 3 ans de prison ferme, pour des coups de feu tirés sur le parking de la boîte de nuit "les 4 as" à Essey-lès-Nancy en octobre 2011.

Tout reprendre depuis le début

L'avocat des Vairelles, Frédéric Berna, compte d'ici vendredi, date prévue pour la fin du procès à la Cour d'appel, reprendre point par point les différents éléments de l'enquête. Cette dernière est d'ailleurs jugée par l'avocat lui-même comme "catastrophique". Il pointe d'abord le doute sur la BAC nuit nancéienne, en charge des investigations, alors que certains agents sont actuellement dans l'attente d'une condamnation pour harcèlement moral et racisme.

"Le tribunal correctionnel nous propose une motivation à la condamnation complètement incohérente et qui défie la logique", explique Frédéric Berna. Point majeur selon lui de l'absence de preuve : les vidéo-surveillances du parking, toujours introuvables à l'heure actuelle. "Prononcer après 12 ans de procédure et après les errances catastrophiques du système judiciaire, des peines qui renvoient en prison des gens libres depuis des années, ça n'a aucun sens", ajoute-t-il, estimant que le statut de Tony Vairelles lui a été défavorables pendant la première audience. "Si ce dossier concernait des anonymes, des relaxes auraient été prononcées." Les Vairelles s'apprêtent donc à rejouer le match face aux trois vigiles blessés pendant l'affrontement, qui avaient écopés eux de prison avec sursis.