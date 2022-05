L'ancien footballeur Tony Vairelles condamné à 3 ans de prison ferme pour la fusillade des "4 As"

Le tribunal correctionnel de Nancy a rendu ce lundi matin son jugement dans l'affaire de la fusillade des "4 As" à Essey-les-Nancy en 2011. Tony Vairelles, ancien footballeur de l'AS Nancy Lorraine et du RC Lens, est condamné à trois ans de prison ferme.

L'ancien footballeur de l'AS Nancy Lorraine, du RC Lens et de l'équipe de France Tony Vairelles, condamné à de la prison ferme sans mandat de dépôt. Le tribunal correctionnel de Nancy a rendu ce lundi son jugement dans l'affaire de la fusillade des "4 As" en octobre 2011 . Trois videurs avaient été blessés par balle après une rixe avec quatre frères Vairelles.

Tony Vairelles a donc été condamné à trois ans de prison ferme assortis de deux années avec sursis pour violences avec armes. Fabrice Vairelles écope de son côté de la même peine que son frère, suivant les réquisitions du Procureur de la République.

Quant aux deux autres frères, Jimmy et Giovan, moins impliqués, ils sont condamnés à un an de prison ferme et deux années avec sursis. Les quatre prévenus ont aussi une interdiction de port et détention d'armes pendant cinq ans. On ignore pour l'instant si les Vairelles vont faire appel : ils étaient absents lors de l'énoncé du jugement. Leurs avocats se sont refusés à tout commentaires tant que leurs clients n'était pas avertis de l'issue du procès.

Du côté des videurs, ils écopent de trois à quatre mois avec sursis.