L'ancien gérant du restaurant du trinquet moderne à Bayonne devant la justice pour harcèlement moral

le restaurant du trinquet moderne est une instituions à Bayonne. L'ancien gérant était ce mardi 1er mars devant le tribunal pour des faits de travail dissimule; injure et harcèlement moral. Ce sont ses anciens employés et son ancienne compagne qui dénoncent des propos odieux sur le lieu de travail.

Il était absent de l'audience. Mais a été au centre de tous les débats. Loïc, ancien gérant bordelais du restaurant du trinquet moderne à Bayonne, était jugé ce mardi 1er mars par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire. Celui qui avait pris la succession du fondateur du site Jean-Marie Mailharro décédé en 2016, devait s'expliquer pour des faits de travail dissimulé, harcèlement moral et injure publique. Ce sont ses anciens employés et même son ancienne compagne, qui dénoncent un comportement odieux sur le lieu de travail. Rappelons que l'établissement avait été mise en liquidation judiciaire en octobre 2019, puis était resté fermé de nombreux mois. Depuis le restaurant a été totalement relooké et à rouvert avec de nouveaux patrons.

Tentative de suicide de la compagne du prévenu

Manière de planter de décors, la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul a lu les déclarations des victimes. En service de table ou en cuisine? les témoignages des salariés sont édifiants. "Tu n'es bonne qu'à faire le ménage. Tu n'es bonne à rien. Je vais vous niquer les races noires". L'ancienne compagne de Loïc, est la seule à venir témoigner. Elle raconte "le cynisme, les hurlements, le manque de respect" de Loïc. " Il insultait les employés également devant les clients". Elle-même va en souffrir au point de faire une tentative de suicide. La vice-procureure de la République Jeanne Francois, a demandé six mois de prison avec sursis à l'encontre du prévenu, ainsi qu'une interdiction à vie de gérer une entreprise.

Jugement mis en délibéré

Les témoignages à charge n'ont pas été du goût du défenseur de Loïc. Du tout. Pierre Blazy, ténor du barreau de Bordeaux, dénonce "des propos sans preuve". L'avocat souligne la détresse dans laquelle se trouve actuellement son client, la maladie mentale dont il souffre, sa dérive dans l'alcool et la prescription pour les propos racistes qui lui sont attribués. Le tribunal se donne un peu de temps pour prendre une décision, dans une affaire qui traine depuis maintenant plusieurs années. Le jugement sera rendu le 5 avril prochain.