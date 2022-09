L'ancien instituteur belfortain consultait des images pédopornographiques à la médiathèque de Montbéliard

Un instituteur belfortain de 50 ans a été condamné à un an de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer un métier en lien avec des mineurs, pour avoir téléchargé des images pédopornographiques. C'est la médiathèque de Montbéliard où il effectuait ces téléchargements qui a donné l'alerte.

"Méthodique et organisé, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il téléchargeait ces images" indique la substitute du procureur

Un belfortain de 50 ans a été condamné par le tribunal judiciaire de Montbéliard à un an de prison avec suris pour détention et enregistrement d'images pédopornographiques. C'est la médiathèque de Montbéliard où il effectuait ses recherche sur internet qui a donné l'alerte. Les faits remontent aux années 2016 et 2017.

L'enquête a permis de découvrir qu'il avait capté des milliers d'images à caractère pornographique dont soixante-dix mettant en scène des mineurs. L'homme, enseignant dans un école primaire de Belfort jusqu'au moment de son interpellation en 2017, a tenté d'expliquer au tribunal que ces images avaient été captées à son insu sur sa clef USB.

A la barre, l'instituteur de 50 ans, suspendu depuis son interpellation en 2017, explique qu'il n'a pas de connexion internet chez lui. Chaque samedi, il se rend à la médiathèque de Montbéliard, le matin et au point information jeunesse l'après-midi, pour s'informer. Comme le temps est compté, il transfère les pages qui l'intéressent sur trois clefs USB.

"Des téléchargements intempestifs, contre mon gré", se défend le prévenu

Célibataire et en carence affective, comme le soulignera l'expertise psychologique, l'homme s'attarde au passage sur des sites naturistes, voire pornographiques. Rien d'illégal. Jusqu'à cette photo d'un mineur dénudé qui sort par mégarde sur l'imprimante de la médiathèque. L'alerte est donnée.

L'enquête établira que l'homme a téléchargé des milliers d'images pornographiques, dont 70 mettant en scène des mineurs. "Ce sont des téléchargements intempestifs, contre mon gré", martèle le prévenu. "Des images qui apparaissent sur l'écran, sans que je les ai sollicité". "Ces images ne sont pas arrivées par hasard sur la clef", rétorque la substitute du procureur, Sandra Coello. Une expertise informatique a été mandatée. Elle écarte toute possibilité de téléchargement non intentionnel.

"Une consultation volontaire et obsessionnelle", pour le parquet

Pour sa défense, l'enseignant ajoute qu'il a effectué deux signalements sur la plateforme Pharos qui recense les comportements illicites en ligne. "Une façon de se dédouaner", ajoute la substitute du procureur qui parle "d'obsession du prévenu pour les jeunes hommes nus". "Très jeunes, parfois", la représentante du ministère public rappelle que "les enfants qui apparaissent sur les sites pédopornographiques sont des victimes d'agressions sexuelles et de viols".

A la défense, maître Jean-Baptiste Euvrard s'interroge. "C'est la première fois que je vois une personne poursuivie pour consultation d'images pédopornographiques effectuer des signalements sur la plateforme Pharos". Il insiste sur le caractère non intentionnel de l'enregistrement des images. "L'internet est un gouffre ouvert vers l'immonde".

L'homme est reconnu coupable et condamné à un an de prison avec sursis, avec interdiction définitive d'exercer une profession en lien avec des mineurs et inscription sur le fichier des délinquants sexuels.