Roué de coups en plein centre ville de Perpignan, Barend Britz, ancien de l'USAP, est décédé

Des bougies illuminaient la devanture du Bar and Britz vendredi matin à Perpignan, pendant qu'un agent municipal se chargeait de balayer les débris.

Perpignan, France

L'ancien de l'USAP Barend Britz est décédé après une très violente bagarre ce jeudi soir dans son bar du centre de Perpignan, le "Bar and Britz".

Pour une raison encore inconnue, un Perpignanais de 30 ans a surgi vers 21 heures dans l'établissement de la place de la République, il aurait alors lancé plusieurs chaises contre la vitrine avant de s'en prendre au patron Barend Britz qui aurait reçu plusieurs coups au niveau de la tête. Le Sud-africain, qui allait fêter ses 64 ans la semaine prochaine, est décédé à son arrivée au centre hospitalier de Perpignan. Son agresseur a été interpellé par la police.

Génération du Manoir

Barend Britz avait joué au poste de 2è ligne pour l'USAP dans les années 80 et 90. Avec le club sang et or, il avait notamment remporté le trophée Yves du Manoir en 1994 avant de prendre sa retraite sportive en 1996.

"Une catastrophe", réagit Eric Tresene

Son ancien coéquipier, qui avait gagné la coupe avec lui en 1994, Eric Tresene, a réagi au décès de Barend Britz : "c'est une catastrophe, une triste nouvelle je pense à sa femme et ses enfants. _C'était un très grand joueur, un homme de devoir_, quelqu'un qu'on va regretter très longtemps".

Sur le terrain il se rappelle d'un joueur d’expérience, "c'était le papa de l'équipe de 1994, notre plus grand souvenir, il a apporté tout son savoir à cette équipe jeune, son expérience nous a été très profitable à l'époque".