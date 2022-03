L'ancien joueur du BO Federico Martin-Aramburu tué à Paris

L'ancien joueur du Biarritz Olympique Federico Martin-Aramburu est mort ce samedi matin à Paris. L'ancien international argentin aurait été tué par balles à la sortie d'un établissement de nuit selon les informations de nos confrères de l'Indépendant, il avait 42 ans. Celui qui jouait au poste de trois-quart, deux fois vainqueurs du championnat de France avec Biarritz avait également été président des Socios du club de 2015 à 2018, avant de démissionner du conseil d'administration.

"C'était quelqu'un de très généreux, à l'image des Argentins", réagit Julien Peyrelongue, l'un de ses anciens coéquipiers à l'époque du grand Biarritz. "Il s'est très, très vite intégré au groupe, c'était quelqu'un de très généreux sur le terrain, qui ne lâchait jamais rien, quelqu'un sur qui on pouvait avoir confiance. J'aimais bien utiliser le terme 'avec qui on pouvait aller à la guerre'."

"Et en-dehors du terrain, c'était une belle personne, et un ami. On a vécu des moments qui nous ont soudé pour toujours. On était toujours en contact, bien sûr on se disait qu'on ne se voyait jamais assez. C'est une nouvelle terrible, on a encore du mal à y croire", poursuit l'ancien ouvreur biarrot, très ému ce samedi matin.

En décembre 2019, il était l'invité de 100% Rugby sur France Bleu Pays Basque