L'ancien maire d'Espira-de-l'Agly condamné dans une affaire de marchés publics

Le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné ce jeudi Gérard Bile à un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité. Son ancien directeur général des services écope de six mois de prison avec sursis.

Gérard Bile, maire d'Espira-de-L'Agly pendant vingt-cinq ans, était poursuivi notamment "pour atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics". Entre 2012 et 2014, plusieurs marchés publics communaux ont été passés sans appel d'offre. La nouvelle municipalité a estimé le préjudice à 530 000 euros.

L'ancien élu a été reconnu coupable et condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité. il devra également payer 5000 euros d'amende.

"Je suis soulagé" Gérard Bile

Poursuivi comme trois autres prévenus, Luis Da Costa-Terranova, l'ancien directeur général des services de la ville a également été reconnu coupable. Il était jugé pour recel. L'homme a reçu frauduleusement plusieurs cadeaux et notamment un réfrigérateur payé sur le budget de la cantine municipale.

Luis Da Costa-Terranova est condamné à six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amendes.

Par ailleurs, l'ensemble des prévenus devra verser 6000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles, bien loin des 530 000 euros réclamés.

Gérard Bile, s'est dit "soulagé" à l'annonce du jugement.