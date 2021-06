L'ancien maire d'Orléans Olivier Carré mis en examen pour détournement de fonds publics

C'est un rebondissement dans l'enquête ouverte en septembre 2019 sur les notes de frais de l'ancien maire d'Orléans Olivier Carré : la procureure de la République d'Orléans indique que l'ex élu a été mis en examen il y a quelques semaines pour détournement de fonds publics.

Tout a commencé avec le Canard enchaîné

Rappelons que tout a commencé par des révélations du Canard enchaîné en juin 2019 sur les dépenses effectuées par Olivier Carré aux frais de la Ville d'Orléans (hôtels de luxe, voyages). En juin 2020, le procureur de la République d'Orléans avait pourtant indiqué que "les sommes éventuellement litigieuses portent sur de faibles montants". Et qu'à ce stade, il n'y avait "pas d'éléments susceptibles d'engager la responsabilité pénale d'Olivier Carré"

Mais ce samedi, Emmanuelle Bochenek-Puren, qui lui a succédé, indique qu'une information judiciaire est finalement ouverte pour détournements de fonds publics, confirmant une information de nos confrères de la République du Centre. Mais la procureure, interrogée par France Bleu Orléans ce samedi, ajoute qu'Olivier Carré est mis en examen du chef de détournements publics, pour une partie des faits qui lui sont reprochés, et placé sous le statut de témoin assisté pour l'autre partie des faits.

Elle ne souhaite pas en dire plus à ce sujet, mais précise qu'elle a demandé la nomination de deux juges d'instruction, ce qui se pratique dans ce genre d'affaires "sensibles et complexes".

Le parquet demande la nomination de deux juges d'instruction

Emmanuelle Bochenek-Puren assure que le fait d'ouvrir une information judiciaire et de saisir deux juges d'instruction "donne de nouvelles garanties pour le contradictoire et pour les droits de la défense", car Olivier Carré, qui reste présumé innocent, a désormais accès à la procédure, et peut faire des demandes d'actes, déposer des recours s'il le souhaite contre les décisions du juge d'instruction, etc.

Des éléments nouveaux ?

En tout cas, celui qui fut maire d'Orléans de 2015 à 2020 a bien été entendu ces dernières semaines par le juge d'instruction qui a prononcé sa mise en examen à l'issue. Est-ce que cela signifie que le précédent procureur, Nicolas Bessone, est allé un peu trop vite en besogne en juin 2020 ou y-a-t-il eu, entre temps, des éléments nouveaux ? Là encore, Mme Bochenek-Puren ne souhaite pas en dire plus. Mais il est clair que s'il y a mise en examen, cela veut dire qu'il y a des choses suffisantes selon le juge d'instruction

Un débat très technique et une question d'interprétation juridique"

Cette information judiciaire aboutira-t-elle à un renvoi de M. Carré devant la justice ? En tout cas, les investigations confiées à la police judiciaire d'Orléans se poursuivent. Et l'on sait que le montant des fonds publics éventuellement détournés par Olivier Carré reste le même que ceux évoqués en juin 2020, à savoir a priori "quelques centaines d'euros et plusieurs nuits d'hôtel".

Sollicité par France Bleu Orléans, l'ancien maire Olivier Carré, battu lors des municipales 2020 et désormais retiré de la vie politique locale, ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet. Mais dans son entourage, on explique que les débats avec le juge sont très techniques et que tout cela est "une question d'interprétation juridique".

Rappelons qu'Olivier Carré avait dénoncé une campagne destinée à lui nuire et à l'empêcher de se représenter en mars 2020. Mais avait toutefois reconnu avoir séjourné dans certains hôtels à plus de 400 euros la nuit et ensuite fait voter un encadrement des frais de déplacement des élus par le conseil municipal d'Orléans.

L'affaire avait en effet parasité la campagne des élections municipales 2020, dans laquelle Olivier Carré, candidat soutenu par LREM et le Modem, affrontait son ex ami Serge Grouard (LR).