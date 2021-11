L'ancien maire d'Ustaritz soupçonné d'escroquerie au préjudice de la CPAM

Le docteur Dominique Lesbats doit faire face à une plainte déposée par la Caisse Primaire d'Assurance maladie (CPAM) de Bayonne. L'organisme social accuse en effet le médecin, et ancien maire de la commune d'Ustaritz, d'escroquerie. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le montant serait de l'ordre de 50.000 euros. C'est la gendarmerie nationale qui procède aux investigations sous la direction du parquet de Bayonne.

Des soupçons d'escroquerie

Les périodes concernées par les faits correspondent aux trois derniers trimestres de 2017 et au début de l'année 2020. Le Dr Dominique Lesbats est soupçonné d'escroquerie, comme des surfacturations, et d'actes fictifs ; à savoir des actes médicaux qui n'ont pas été effectués mais qui ont été facturés et remboursés par la CPAM. Le préjudice pour les deniers publics s'élèverait entre 50.000 et 60.000 euros. Les investigations sont toujours en cours.

Ancien maire d'Ustaritz

SI l'enquête confirme les soupçons révélés par les services de contrôle de la CPAM, le médecin libéral pourrait être renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne. Le Dr Dominique Lesbats exerce depuis de nombreuses années sur la commune d'Utsraitz, dont il a été le maire DVD pendant un mandat, entre 2008 et 2014.