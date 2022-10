L'ancien maire de Bassussarry, Paul Baudry, condamné en appel à deux ans de prison avec sursis.

Comme en première instance à Bayonne en septembre 2020, l'ancien maire de Bassussarry Paul Baudry a été condamné à 24 mois de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité ce jeudi 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau. En revanche, la peine d'amende passe de 100.000 à 15.000 euros. Paul Baudry a été reconnu coupable de prise illégale d’intérêts, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale et coupable aussi de ne pas avoir en tant qu’élu déclaré son patrimoine exact à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Le tribunal suit les réquisitions du parquet

Paul Baudry a été condamné pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Prise illégale d’intérêts d'abord sur ses activités avec son entreprise PMB, une société de conseil qui travaillait auprès de l'entreprise Vinci. L'ancien maire l'aidait à trouver des terrains. Selon le tribunal, en tant qu'élu, il avait bien une connaissance approfondie du terrain et les contacts. Autres accusations, celles d'abus de bien sociaux et de blanchiment de fraude fiscale pour avoir utilisé les fonds de sa société pour rembourser des dettes privées. Et enfin, lui a été reproché de ne pas avoir déclaré l'ensemble de son patrimoine auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.