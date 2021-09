Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : l'ancien maire de Ceyrat devant les juges ce mercredi

Laurent Masselot comparaissait pour corruption passive et non respect des procédures dans l'attribution de marchés publics dont les montants ne justifiaient pas des appels d'offres. L'ancien maire de Ceyrat a plaidé sa bonne foi. Le tribunal de Clermont a ordonné un supplément d'information.

L'ancien maire de Ceyrat Laurent Masselot comparaissait ce mercredi pour corruption passive et non respect des procédures dans l'attribution de marchés publics dont les montants ne justifiaient pas des appels d'offres. Au cour de l'audience devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il a plaidé sa bonne foi. Le tribunal a ordonné un supplément d'information.

Parmi les faits analysés, d'abord l'installation d'un kiosque à pizza sur un emplacement public "contre des avantages". Le président Charles Gouilhers interroge le prévenu sur point :

- "Avez-vous eu des contreparties ?"

- "Non, dois-je me justifier M. le président?"

- "Non, mais avez-vous quand même goûté une de ces pizzas ?"

L'échange est surprenant, amusant aussi, et il donnera finalement le ton d'une audience dont on peut se demander si elle n'a pas simplement juste fait perdre du temps à tous les acteurs présents qu'autre chose.

Plusieurs marchés publics examinés

Après les pizzas, les faits de non-respect des procédures dans l'attribution de marchés publics, celui de l'impression du journal municipal de Ceyrat. Un non candidat à l'offre avait été retenu. Un marché remporté pour près de 6.000 euros.

Le président du tribunal, un peu dépité, concède : "je me demande pourquoi on a exercé des poursuites puisque on est dessous du seuil ?" Effectivement, dans ce cas, la somme affichée est en-dessous du seuil à partir duquel un appel d'offres est obligatoire, fixé à 15.000 euros. "Je me demande si tout ça est pertinent" s'interroge le président du tribunal.

Puis ce dernier évoque deux autres dossiers : l'implantation de ralentisseurs dans la ville et la rénovation du camping de Ceyrat. Pas grand chose à souligner dans le premier, un peu plus sur le 2e pour lequel une DSP (délégation de service publique) avait été engagée. A l'époque, Laurent Masselot effectue alors deux appels d'offres pour le camping. Il souhaite le transformer en camping 4 étoiles avec l'installation de bungalows. "Dans ce dossier, on a aucune preuve que vous avez respecté les codes des marchés publics" indique Charles Gouilhers. "J'assume mes responsabilités et j'ai adressé des courriers à tous les candidats" réplique l'ex-maire de Ceyrat, qui n'a plus aucun mandat électif aujourd'hui.

Les règles de la commande publique ont été respectées - Maitre Anne Marion, l'avocate de Laurent Masselot

Hervé Lhomme, représentant du parquet, prend la parole : "il n'est pas rare que ce genre d'affaires remontent à la justice par l'intermédiaire d'un élu opposant". Effectivement, ces faits avaient été portés à la connaissance de la justice par un ancien proche d'Alain Brochet, ancien maire lui aussi de Ceyrat et farouche opposant à Laurent Masselot, son successeur. "Mais malgré tout, dans ce dossier il y a eu des manquements" ajoute le procureur. Il requiert au final six mois avec sursis et cinq ans d'inéligibilité.

En défense, Anne Marion tente de démontrer la bonne foi de l'élu. Elle démonte les arguments de l'"accusation" sur la corruption et les deux premiers marchés. Puis sur le camping," il a respecté la procédure de ce type de marché, on ne peut pas lui reprocher une non-mise en concurrence." insiste l'avocate. "Il y a, c'est sûr, des insuffisances dans ce dossier, mais je ne peux que plaider une relaxe, rien ne justifie une sanction. Je ne comprends que l'on soit devant vous aujourd'hui. Les règles de la commande publique ont été respectées" conclut le conseil.

Le tribunal a souhaité avoir un peu plus de précisions sur certains documents présentés par l'ancien maire. Il a ordonné un supplément d'information et renvoyé l'affaire au 22 juin prochain.