15 000 euros requis contre l'ancien maire de Ceyrat (Puy-de-Dôme) pour détournement de fonds publics

15 000 euros d'amende ont été requis ce lundi après-midi contre Alain Brochet, l'ancien édile de la commune entre 2001 et 2014. Il est poursuivi pour le détournement de plus de 30 000 euros. Le jugement sera rendu le 11 décembre.

Clermont-Ferrand, France

Alain Brochet est arrivé au tribunal plutôt détendu. Quelques francs sourires, costard gris foncé impeccable, accompagné de son avocat l'ex-batônnier Gilles-Jean Portejoie, l'ancien maire de Ceyrat n'est pas apparu tétanisé par cette nouvelle audience, après plus de cinq ans d'instruction menée par le SRPJ de Clermont-Ferrand.

A la barre, le sexagénaire relate d'abord son parcours professionnel. Cadre à la Banque de France jusqu'à 48 ans, élu local puis maire de Ceyrat, il cumule alors plusieurs mandats.

Il écoute ensuite les faits détaillés par la présidente du tribunal. Très précise dans sa présentation, elle interroge le prévenu : "Mais M. Brochet où mettez-vous le curseur entre l'intérêt public et l'avantage personnel ?" Alain Brochet ne répond pas vraiment. Il tente d'expliquer les dépenses qui lui sont reprochées. Il tente difficilement d'expliquer "des frais de représentation nécessaires au développement de sa commune", comme ces déplacements vers Toulon (où son ex-compagne se trouvait) pour la venue d'artistes varois à moindre coût à Ceyrat, ces golfs visités en Espagne (où s'installait son fils) pour en faire sortir de terre un, plus tard sur sa commune...

Parmi les dépenses, des entrées pour la discothèque l'Aquarius

Entre 2010 et 2014, les demandes de remboursement sont variées : repas avec invités, nuitées d'hôtel, organisations d'apéritifs, entrées en boîte de nuit, achat de matériels...

Après quelques questions sur les faits, c'est l'avocate de la commune de Ceyrat, Catherine Perraudin, partie civile, qui prend alors la parole, son maire Laurent Masselot est assis au fond de la salle.

Elle rappelle d'abord l'audit des finances de la ville demandé par le successeur de Brochet, à partir duquel l'affaire est lancée. L'avocate clermontoise détaille l'ensemble des faits reprochés : "au final tout ça est particulièrement flou, les voyages dans le var, vers l'Espagne, ces repas, tout ça n'a pas été contrôlé" analyse l'avocate.

La liste des faits reprochés est longue, pour des dépenses rarement élevées mais qui, bout à bout, font grimper la facture, plus de 30 000 selon l'instruction.

"M. Brochet arrosait tout le monde ici, mais pas avec son argent personnel mais avec celui de la mairie, et pourtant il gagnait environ 10 000 euros par mois!" s'indigne le conseil.

Après avoir rappelé que la justice n'était pas là pour juger l'action politique d'Alain Brochet, Laure Lehugeur liste les anomalies constatées par les enquêteurs, des dépenses douteuses effectuées notamment le soir, le week-end, les jours fériés. "On reproche à M. Brochet de ne pas avoir assuré une traçabilité complète et certains montants peuvent interpeller!" commente la magistrate, "comme ces dîners dans un restaurant de Royat avec ses conquêtes féminines."

Pour clôre son réquisitoire, la procureure demande une peine de 15 000 Euros d'amende, une interdiction de toute fonction publique à titre définitif et de son droit d'éligilité durant une durée de cinq ans.

Comment voulez-vous que les Français comprennent notre justice? Gilles-Jean Portejoie, avocat

Sur sa chaise Gilles-Jean Portejoie bout. Il se lève : "Mais comment osez-vous Madame la Procureure?" s'étrangle l'ex-bâtonnier, conseil d'Alain Brochet. "La chambre régionale des comptes a tout épluché, tous les comptes, elle n'a rien relevé !" L'avocat s'interroge ensuite sur cette procédure alors que l'"audit n'a rien relevé!". "On peut s'interroger sur la justice, comment voulez-vous que les Français la comprennent?" Visiblement Gilles-Jean Portejoie semble vouloir enfiler ses habits d'homme politique (il a été adjoint à la politique de la ville de Clermont), faisant des rappels historiques sur Clermont-Ferrand ou encore en expliquant la fonction d'élu aux membres du tribunal. Il évoque le "repas des vendanges", véritable institution ici, qui est reproché à l'ex-maire de Ceyrat.

L'avocat reprend, lui aussi, les faits les uns après les autres, une plaidoirie qui semble agacer Laurent Masselot, ce dernier décide vers 18h30, de quitter la salle d'audience. "Je préfère m'en aller, c'est un scandale !" marmonne l'actuel maire de Ceyrat en ouvrant la porte.

Alain Brochet ne prononcera pas de dernier mot.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre (14h).