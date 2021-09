L'ancien maire de Collioure Michel Moly convoqué devant le tribunal pour des marchés publics suspects

Maire de Collioure de 1989 à 2014, Michel Moly sera jugé devant le tribunal correctionnel de Perpignan le mardi 26 octobre 2021 pour "atteinte à la liberté d'accès dans les marchés publics". Selon le Parquet de Perpignan, l'ancien élu est également poursuivi pour "recel de soustraction de bien public par dépositaire de l'autorité publique". Trois autres prévenus comparaitront à ses côtés, pour des faits remontant au début des années 2010.

L'enquête a démarré en 2017 suite à un signalement du procureur financier près de la chambre régionale des comptes (CRC). Lors d'un contrôle portant sur la période 2011-2014, les magistrats de la CRC ont relevé une série d'irrégularités dans l'attribution de marchés publics. Selon le rapport d'observations définitives, la commune a eu recours, à plusieurs reprises, à une agence de conseil en communication, "pour un montant de l'ordre de 138.000 euros", sans respecter les procédures, notamment l'obligation de mise en concurrence entre plusieurs entreprises.

La Chambre régionale des comptes épingle aussi les conditions d'attribution du marché de transport urbain entre 2012 et 2014 : "d'importantes anomalies ont été relevées". Alors que deux entreprises avaient répondu à l'appel d'offre, la commune a opté pour l'offre la plus chère (184.235 euros, soit 80% de plus que l'entreprise concurrente), sans être en mesure de le justifier. Par ailleurs, les magistrats s'interrogent sur la rallonge budgétaire accordée par la suite à cette entreprise, pour des prestations qui ne figuraient pas dans l'appel d'offres.

De nombreux documents ont disparu, selon les magistrats

Lors de leurs investigations, les agents de la chambre régionale des comptes ont également constaté la disparition de nombreux documents : "la collectivité n'a pas été en mesure de produire l'ensemble des pièces administratives (...) au motif qu'une partie des archives auraient été détruites (...). Des documents importants (...) n'étaient pas correctement consignés voire inexistants".

A titre d'exemple, la commune a été incapable de produire le moindre document pour justifier l'attribution du marché de conseil en communication. "De manière générale, l'acheteur doit toujours être en mesure de justifier son choix a posteriori, ce qui implique de garder des traces écrites (...), ce qui n'est pas le cas en l'espèce."

La commune de Collioure se constitue partie civile

Outre l'ancien maire socialiste Michel Moly, trois autres personnes sont convoquées le 26 octobre devant le tribunal correctionnel de Perpignan. Parmi elles, figurent le responsable d'une société de transport public, un professionnel de la communication et la responsable d'une société d'imprimerie.

Lors de sa dernière séance du 19 août 2021, le conseil municipal de Collioure a voté une délibération autorisant le maire actuel, Guy Llobet, à se constituer partie civile au nom de la commune. La procédure a été confiée à Me Jean-Marc Darrigade, avocat au barreau de Montpellier. Contacté, il nous indique ne pas encore pouvoir s'exprimer, n'ayant pas reçu copie du dossier.

En attendant, cette constitution de partie civile suscite un sentiment de gêne et de malaise au sein de la majorité municipale, où de nombreux élus entretiennent des liens d'amitié avec Michel Moly. A commencer par Guy Llobet, son ancien directeur général des services. "On s'est fait forcer la main", lâche un proche. Et pour cause : c'est l'ancien maire Jacques Manya (2014-2021), aujourd'hui simple habitant de la commune, qui a sollicité -par courrier recommandé- l'inscription de cette délibération à l'ordre du jour.

Une affaire dans l'affaire

Jacques Manya connait bien le dossier : il occupait le fauteuil de maire au moment où la Chambre régionale des comptes a publié son rapport. Après en avoir pris connaissance, il a d'ailleurs saisi le procureur de la la République. Le 5 janvier 2018, il s'en justifiait lors de ses vœux à la population : "l'analyse de la gestion communale de 2011 à 2014 a mis en lumière des pratiques irrégulières d'allures systémiques (...) ainsi que l'existence de certains marchés récurrents de prestation en communication, conclus sans publicité, ni mise en concurrence".

A l'époque, ces déclarations n'avaient pas été du goût de son prédécesseur. Dans la foulée, Michel Moly déposait contre lui une plainte en diffamation. Mis en examen puis convoqué devant le tribunal de Perpignan en mars 2020, Jacques Manya est finalement relaxé : il est ressorti de l'audience totalement blanchi mais "écœuré et blessé" selon son entourage.

Michel Moly, un poids-lourd de la politique locale

Figure historique du parti socialiste dans les Pyrénées-Orientales, Michel Moly est resté pendant près de 30 ans une figure incontournable de la politique locale. Maire de Collioure de 1989 à 2014, il a aussi été premier vice-président du conseil départemental jusqu'en juin dernier (il ne s'est pas représenté).

Ancien trois-quarts aile de l'USAP à la fin des années 60, Michel Moly a également présidé le parc naturel marin. Agé de 74 ans, il ne dispose plus d'aucun mandat et profite désormais de sa retraite d'ancien professeur de mathématiques. Pour l'heure, il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.