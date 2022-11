L'ancien maire de Montels condamné pour avoir favorisé ses deux fils

André Frances, l'ancien maire de Montels à l'ouest de Béziers (Hérault) a été condamné à un an de prison, 5 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Il a été reconnu coupable de pris illégale d'intérêts, détournements de biens publics et concussion.

C'est un conseiller municipal qui avait dénoncé les faits en 2018. L'enquête a permis d'établir que le maire avait personnellement signé des arrêtés directement en faveur de ses fils. Notamment un permis de construire accordé en 2016, ou une convention de projet urbain entre la commune et son deuxième fils. On lui reproche aussi d'avoir sciemment omis d'encaisser deux chèques à l'ordre de la commune emis par un des fils au profit de la commune (6 600 euros au total).

Lors du procès le 10 octobre dernier, le maire a contesté les faits qui étaient reproché. Il n'a pas fait appel de sa condamnation.