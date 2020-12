L'ancien maire de Peypin poursuivi pour "détournement de fonds publics"

Albert Sale, l'ancien maire de Peypin sera jugé l'an prochain par le tribunal correctionnel de Marseille. Il comparaîtra en compagnie de la Directrice générale des services de la commune et du chef du service Urbanisme pour "détournement de fonds publics". Selon le parquet de Marseille, ils sont tous les deux soupçonnés d'avoir versé un total 30.000 euros au chef du service urbanisme, pour des heures supplémentaires non-effectuées sur une période allant de 2014 à 2018.

Ce mercredi, Albert Sale, ancien maire et actuel conseiller municipal de la commune de Peypin, la directrice générale des services de la commune et le chef du service urbanisme ont été placés en garde à vue. Les deux premiers sont poursuivis pour "détournement de fonds publics". Le chef du service urbanisme est poursuivi pour "recel de détournement de fonds publics", "concussion par personne chargée d'une mission de service public" ainsi que "faux et usage de faux".

Ils encourent des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Tous les trois sont convoqués devant le tribunal correctionnel le 19 mai prochain. D'ici là, ils sont sous contrôle judiciaire et ont notamment l'interdiction d'entrer en contact les uns avec les autres.