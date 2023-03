L'ancien maire de Sées, Jean-Yves Houssemaine, est décédé à l'âge de 79 ans

Un fidèle serviteur de la Ville de Sées, dans l'Orne, s'en est allé. Jean-Yves Houssemaine, ancien maire de Sées de 2012 à 2020, est décédé ce vendredi 10 mars à l'âge de 79 ans. Sur Facebook, on peut lire les hommages de l'actuel maire de Sées, Mostefa Maachi et l'ensemble des élus qui "adressent toutes leurs condoléances à sa famille et à ses proches".

Il avait notamment été Capitaine Honoraire des Sapeurs pompiers de Sées. Sur Facebook également, Jérôme Rouillé, Président du Souvenir Français de Sées, salue "un agréable compagnon de route. Il m'a toujours encouragé dans mon engagement et mes initiatives pour le Souvenir Français. Je lui dois beaucoup. Jean-Yves avait été décoré de la médaille de Bronze du souvenir Français" peut-on lire sur le réseau social. Ses obsèques auront lieu le jeudi 16 mars à Sées.