L'ancien manadier qui maltraitait ses chevaux condamné

Par Camille Payan, France Bleu Gard Lozère

Un ancien manadier de Générac a été condamné ce mercredi à quatre mois de prison avec sursis et près de 100.000 euros d'amende et de dommages et intérêts pour de graves maltraitances infligées à ses chevaux.