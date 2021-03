Le patron du groupe de presse La Dépêche du Midi et ancien ministre a été auditionné jeudi 25 février pour des accusations de viols et d'agressions sexuelles sur mineur, des faits qu'il conteste. Une enquête est également ouverte par le parquet de Paris.

L'ancien ministre Jean-Michel Baylet visé par une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineur

L'ancien ministre et président du groupe de presse La Dépêche du Midi Jean-Michel Baylet.

L'ancien ministre et président d'un groupe de presse Jean-Michel Baylet a été auditionné jeudi 25 février à Paris par la brigade de protection des mineurs pour des accusations de viols et d'agressions sexuelles sur mineur. Des faits prescrits, "qui se seraient déroulés il y a 41 ans" selon son avocat et que l'intéressé conteste formellement.

Une enquête ouverte

Dans le même cadre, le parquet de Paris confirme avoir ouvert une enquête le 9 juin 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles" sur mineur de moins de 15 ans.

Jean-Michel Baylet est l'actuel président du groupe de presse La Dépêche du Midi. Maire de Valence d'Agen dans le Tarn-et-Garonne, il a également une longue carrière politique derrière lui.

Ancien président du Parti radical de gauche (1996-2016) et ex-sénateur, il a participé à quatre reprises à des gouvernements de gauche, sous la présidence de François Mitterrand puis de François Hollande. Secrétaire d'Etat puis ministre entre 1984 et 1993, il était redevenu ministre en février 2016, cette fois de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales.