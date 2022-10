L'ancien ministre toulousain Kader Arif condamné à un an de prison avec sursis pour favoritisme

L'ex-ministre de François Hollande, Kader Arif, a été condamné ce mercredi à un an de prison avec sursis par la Cour de justice de la République. Il a été reconnu coupable d'avoir fait attribuer un marché public à une société gérée par son frère. L'accusation avait requis deux ans de prison avec sursis contre l'ancien membre des gouvernements Ayrault et Valls entre 2012 et 2014 et une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant cinq ans.

La volonté de dissimulation reconnue

Kader Arif, ancien ministre délégué puis secrétaire d'État socialiste aux Anciens combattants était jugé pour "prise illégale d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès à l'égalité des marchés publics et détournement de fonds publics". En 2014, année de commémoration des deux guerres mondiales, il a fait conclure sans mise en concurrence un contrat de "media-training" d'un montant de 60.000 euros entre le ministère de la Défense et la société All Access, gérée par son frère Aissa Arif. Le nom de ce dernier n'apparaissait pas sur le contrat.

La justice a estimé que Kader Arif avait "trahi la confiance" placée en lui en cherchant à "venir en aide à sa famille par le biais de ses fonctions" et retenu une volonté de "dissimulation" des liens entre son frère et la société ayant obtenu le contrat.

La prestation ayant été réglée alors qu'une seule séance de media-training sur les six avait été réalisée, il a également jugé que l'infraction de "détournement de fonds publics" était bien constituée.

Kader Arif devra également payer une amende de 20.000 euros.