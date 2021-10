L'ancien patron condamné après la faillite de Call Expert à Abbeville

Deux ans et demi de prison dont un ferme pour l'ex patron de Call Expert Abbeville. Jugé en juin dernier, sept ans après la liquidation judiciaire de son entreprise et le licenciement de plus de 350 salariés, Bertrand Delamarre devra aussi s'acquitter de lourdes réparations au civil.

L'ex patron de Call Expert Abbeville a été en partie condamné ce mardi par le tribunal correctionnel d'Amiens. Il y avait été jugé en juin dernier, sept ans après la liquidation judiciaire de son entreprise. Le centre d'appel avait en effet fermé en 2014 avec à la clé plus de 350 licenciements et une reprise des 140 autres. L'ex PDG, présent lors de la lecture du délibéré est donc jugé en partie responsable. Dans cette affaire, où huit autres cadres comparaissaient, il est le principal condamné.

Bertrand Delamarre, 49 ans écope d'une peine de deux ans et demi de prison dont un an ferme, à purger, non pas en cellule mais avec un bracelet électronique. Peine qu'il a déjà effectuée en partie. Le tribunal le reconnaît coupable d'une partie des faits reprochés. A savoir les abus de biens sociaux, la rétention des cotisations précomptées ou encore l'escroquerie, établis sur la base d'une enquête fleuve. Enquête lancée en 2013 après la découverte, par un commissaire aux comptes d'opérations financières suspectes sur les comptes de Call Expert, ou des mouvements d'argents tout aussi suspects vers ceux du PDG.

Plus d'1,5 millions d'euros à verser

Un patron qui n'a fait aucun commentaire après la lecture de cette décision qui le relaxe sur le volet faux et usage de faux mais qui en revanche l'engage à de grosses réparations au civil. Bertrand Delamarre devra, seul verser plus d'un million et demi d'euros à l'Etat (423 000 euros), l'Urssaf de la Somme (490 000) et au liquidateur de Call Expert (800 000 euros). Sa maison de Boismont, près d'Abbeville lui est aussi confisquée tout comme des œuvres d'arts saisies dans un de ses logements à Paris.

Enfin il lui est également interdit d'exercer une activité commerciale ou industrielle ou de gérer une société pendant cinq ans. L'ancien patron de Call Expert n'a pas indiqué, après l'audience s'il faisait appel de la décision. Il a dix jours pour le faire tous comme deux autres anciens cadres condamnés eux aussi ce mardi. Les six autres ont été relaxés.