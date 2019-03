L'ancien patron des pompiers de l'Hérault mis en examen dans l'incendie de Gabian

L'ancien patron des pompiers de l'Hérault, le colonel Christophe Risdorfer a été mis en examen lundi pour homicide et blessures involontaires dans le cadre de l'enquête sur l'incendie mortel de Gabian en août 2016.

Gabian, France

Il était le dernier des 7 cadres du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS ) de l'Hérault à être entendu par le juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'incendie mortel de Gabian en août 2016, le colonel Christophe Risdorfer a été mis en examen ce lundi pour homicide et blessures involontaires.

Le 10 août 2016, un violent incendie ravageait des centaines d'hectares autour de Gabian et Roquessels au nord de Béziers. Un camion avec quatre sapeurs-pompiers était pris au piège dans les flammes. Quatre pompiers grièvement brûlés en tentant de fuir, parmi eux, Jérémy Beier, 24 ans qui mourrait quelques semaines plus tard des suites de ses blessures. Les trois autres soignent toujours leurs blessures, deux ans et demi après le drame.

Dès le début de l'enquête, de nombreux pompiers et témoins ont pointé des dysfonctionnements dans l'organisation des secours ce jour-là, des ordres parfois contradictoires, ou inadaptés. Montrés du doigt aussi, le matériel inadapté, avec des camions obsolètes en terme de sécurité.

Des enquêtes internes ont confirmé de multiples incohérences, l'enquête judiciaire, elle est toujours en cours. C'est dans le cadre de cette enquête judiciaire que 7 cadres des sapeurs-pompiers étaient entendus la semaine dernière et cette semaine. Au total, 4 d'entre eux ont été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Le colonel Risdorfer, très critiqué par les pompiers était le directeur du SDIS de l'Hérault au moment des faits.