L'ancien patron du Nid Marin à Hendaye condamné pour harcèlement moral

Il était absent de l'audience, mais ses anciens salariés étaient là avec banderoles et slogans syndicaux devant le palais de justice de Bayonne ce mardi 5 septembre en début d'après-midi sous un franc soleil. Jean-Paul Lenoble, avait défendu sa cause le 9 mai dernier lors du procès devant la chambre correctionnelle, mais il a été finalement condamné. Quatre mois de prison avec sursis ont été prononcés.

ⓘ Publicité

C'est la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul qui a lu la décision. Si l'ancien patron de l'institut médico-éducatif et maison d'accueil spécialisé est relaxé des faits de discrimination syndicale**, il est en revanche reconnu coupable de harcèlement moral et d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité**.

Reconnaissance de la souffrance des salariés

Aux parties civiles, 14 salariés ou ex-salariés, la justice accorde des dommages et intérêts entre 1000 et 3 000 euros. "C'est une reconnaissance de notre statut de victime" a déclaré, satisfait, Jean-Pascal Galardi délégué du syndicat sud santé sociaux solidaire. Même satisfaction pour l'avocate des salariés. "C'est une reconnaissance de la souffrance vécue par les employés" a insisté Me Jeanne Cazalet. Tout au long de la procédure, les plaignants ont dénoncé des "propos humiliants et inadaptés ainsi que des sanctions injustifiées". Bref, une souffrance au travail.

Pour sa défense, Jean-Paul Lenoble avait expliqué que son arrivée à la tête de la structure se faisait dans un contexte de déficit chronique, de l'ordre de 400 000 euros, et de "déroute". Il "était nécessaire de remettre de l'ordre avec des décisions difficiles". La justice a estimé au contraire que son management était générateur de souffrance au travail.

loading