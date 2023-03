L'ancien PDG d'Assu 2000 Jacques Bouthier remis en liberté avec une caution de 500.000 euros

Jacques Bouthier a été libéré lundi soir, a appris ce mardi franceinfo ce mardi. La mesure a été assortie du versement d'une caution de 500.000 euros. L'ancien PDG d'Assu 2000 était placé en détention provisoire depuis sa mise en examen en mai 2022 notamment pour viols sur mineure et traite d'être humain.

ⓘ Publicité

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé sa remise en liberté ordonnée par les juges d'instruction en charge de l'affaire, au vu de son état de santé. Âgé de 76 ans, Jacques Bouthier est désormais placé sous contrôle judiciaire. L'ancien homme d'affaires a notamment interdiction de quitter le territoire français.

Il est aussi poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement et séquestration en bande organisée, ainsi que détention d'images pédopornographiques. L'affaire a commencé mi-mars 2022 avec une plainte déposée par une jeune femme de 22 ans. Devant les policiers, elle raconte qu'elle vit depuis cinq ans dans l'un des appartements appartenant au PDG d'Assu 2000, en échange de relations sexuelles. Elle affirme que le chef d'entreprise, la jugeant désormais "trop âgée", lui a demandé de "trouver" une fille plus jeune pour la remplacer. C'est ainsi qu'une adolescente de 14 ans, qui vivait dans un squat, emménage dans l'appartement. Pour appuyer ses déclarations, elle fournit aux enquêteurs une vidéo où l’on voit Jacques Bouthier et cette mineure dans un lit.

L'ancien PDG d'Assu 2000 est par ailleurs visé par une deuxième enquête, ouverte pour "abus de biens sociaux et recel ainsi que blanchiment en bande organisée" . Cette enquête doit permettre de vérifier si Jacques Bouthier a usé des fonds d'Assu 2000 pour financer des activités criminelles, dont la location des appartements dans lesquels il est soupçonné d'avoir commis les faits qui lui sont déjà reprochés.