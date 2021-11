L'ancien PDG du Dauphiné Libéré pourrait-il aller en prison ?

Christophe Tostain, 50 ans, était jugé, ce jeudi, pour violences conjugales en récidive. Le procureur a requis 12 mois de prison dont 10 avec sursis et la révocation d'un sursis de 6 mois pour des faits analogues prononcé par le tribunal de Lyon, le 2 mai 2019. Jugement le 16 décembre.

Si le tribunal judiciaire suit le parquet, Christophe Tostain pourrait être condamné à huit mois de prison ferme pour violences conjugales. Sa compagne, une relation de dix-huit mois commencée sur Tinder en 2019, a porté plainte après avoir subit des violences physiques contestés par le prévenu, et des violences psychologiques qu'il le ne conteste pas. Pour sa défense, Christophe Tostain conteste avoir été en concubinage avec la victime, afin d'échapper à la récidive. Il avait été condamné en 2019 à six mois avec sursis pour violences conjugales par le tribunal de Lyon.

Des violences le jour de la Saint Valentin 2021

Christophe Tostain n'avait, selon lui, qu'une relation d'ordre sexuel avec la plaignante - c'est ainsi qu'il l'a appelée pendant les trois heures du procès. S'il arrive à le faire admettre au tribunal, il ne sera pas condamné.

Comme la victime a eu une interruption temporaire de travail de moins de huit jours, il faut que les violences aient été commises sur une concubine pour relever du tribunal correctionnel. Sinon c'est le tribunal de police. Et dans ce cas, la récidive n'existe plus. Mieux: toute la procédure serait annulée puisqu'il a fait cinq heures de garde à vue, en mars dernier, et qu'on a pas le droit de placer en garde à vue des gens qui risquent seulement une contravention. D'où la démonstration de son avocat, maître Jean-Felix Luciani, à dire qu'il n'y avait pas de concubinage.

Une notion apparue en 2018 dans la loi Schiappa.

Inversement l'avocate de la victime, maître Ingrid Bottela, du barreau de Lyon, a produit plusieurs documents pour établir le concubinage, même en n'habitant pas sous le même toit. Parce que Christophe Tostain prenait, selon elle, soin d'entretenir la relation. Il le faisait d'ailleurs avec plusieurs femmes, en même temps, dont trois ont produit des attestations en sa faveur. L'une déclare, même, être sa compagne depuis 2013.

Quant aux violences psychologiques elles ne sont pas contestées. La victime avait enregistré le prévenu avec sa montre Apple Watch. On entend ce dernier l'insulter grossièrement. On entend aussi plusieurs bruits sourds de coups. "je frappais sur les meubles" dit-il. "Des coups sur les meubles", c'est constitutif de violence a conclu le procureur