L'ancien pilote isérois, Bruno Odos, héros malgré lui de la série Air Cocaïne sur Canal+

Bruno Odos nous accueille sur le pas de sa porte, souriant, décontracté. "Oui, je vais bien" dit-il en nous offrant un café. Il aurait voulu qu'on ne parle plus de cette affaire, que la presse avait surnommée Air Cocaïne : "Mais j'ai compris que je n'avais pas le droit à l'oubli sur cette histoire, alors j'ai décidé d'en parler." explique-t-il.

ⓘ Publicité

Une série sur Canal et une autre bientôt sur Netflix

Il a aussi accepté de témoigner dans la série en quatre épisodes, d'une heure chacun, diffusé en ce moment sur Canal+ et intitulée tout simplement Air Cocaïne. Une autre série devrait sortir sur Netflix à la fin de l'année et un téléfilm serait également en préparation.

Punta Cana, mars 2013

Bref, tout commence en mars 2013, quand Bruno Odos et son co-pilote Pascal Fauret sont arrêtés sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana, en République Dominicaine, alors qu'ils s'apprêtaient à redécoller pour Saint-Tropez. A bord de leur Falcon 50, appartenant à une société lyonnaise dont il étaient salariés, se trouvent deux passagers et des valises, contenant 700 kilos de cocaïne, mais çà, les deux pilotes l'ignorent

"Nous, notre boulot, c'est de piloter des avions" souligne Bruno Odos. "On n'a pas à contrôler les bagages de nos passagers." Il pense que lui et son collègue Pascal Fauret vont être rapidement innocentés, il ne sait pas encore que le cauchemar va durer 8 ans !

Pascal Fauret et Bruno Odos (à droite) avec leur avocat, Maitre Vey © Maxppp - Franck Muller

L'arrestation est médiatisée par la justice et la police dominicaines qui veulent montrer, au monde entier, que le pays lutte contre le trafic de drogue. Les deux pilotes sont incarcérées provisoirement durant près d'un an dans des conditions très difficiles : "Toutes les prisons, c'est dur. Mais les prisons dominicaines, c'est encore plus dur. On est déshumanisé, on nous a rasé la tête. Y a du racisme, de la violence. On était à 6 dans une cellule de 5 mètres carrés. Les toilettes ne sont pas privatives, les douches, c'est dix minutes par jour. On ne sort pas de la journée. Cela ne devrait pas exister!"

Condamné à 20 ans de prison, par la justice dominicaine

En Août 2015, ils sont condamnés à 20 ans de prison et sont assignés à résidence, en attendant leur procès en appel. "Mais on ne croyait plus à cette justice. Je ne voulais pas mourir ici. On a décidé de s'enfuir."

C'est là qu'intervient Christophe Naudin, un expert en aéronautique qui ne voulait pas abandonner les deux pilotes à leur triste sort, car, pour lui, ils avaient servi la France durant 20 ans comme pilotes de chasse, dans l'Armée, capables de poser un avion de chasse, de nuit, sur le pont d'un porte-avion. Et ils ne méritaient pas de finir comme çà.

Exfiltrés en bateau de la République Dominicaine

Il monte une opération secrète d'exfiltration, à bord d'un bateau pour rallier, après quatre jours de navigation, l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes, puis la Martinique. De là, les deux pilotes prennent l'avion pour la France où ils atterrissent en octobre 2015. "Durant la traversée, je n'avais pas peur, j'étais juste inquiet qu'il nous tombe encore un truc sur la tête." se souvient Bruno Odos. "Ce n'était pas "la croisière s'amuse" ! On connaissait les risques. Si on se faisait reprendre, on savait que les Dominicains n'auraient eu aucun pitié, qu'ils ne nous auraient pas fait de cadeau!"

Mais la joie de retrouver son pays et les siens sera de courte durée puisque les deux pilotes sont interpellés, mis en examen pour trafic de stupéfiants, avec d'autres suspects, et incarcérés à la prison des Baumettes, à Marseille. En mars 2016, les deux pilotes sont remis en liberté, sous contrôle judicaire, dans l'attente de leur procès, car la police française était aussi sur cette affaire de trafic de cocaïne et elle s'était fait "doubler" par les Dominicains.

loading

Avril 2019, Bruno Odos et Pascal Fauret sont condamnés à 6 ans de réclusion par la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône. Retour à la case prison, à Luynes, cette fois, pour 5 mois. Au total, Bruno Odos aura passé 2 ans derrière les barreaux, tant en République Dominicaine qu'en France. Alors comment a-t-il tenu le coup ? Le comité de soutien qui s'est créé rapidement pour demander la libération des deux pilotes et pour qu'on ne les oublie pas l'a beaucoup aidé. "Mes anciens frères d'armes et tous les gens qui se sont mobilisés étaient d'un grand réconfort. Certains sont même venus nous visiter en prison, en République Dominicaine. C'était très important pour nous."

Tenir le coup

Et il enchaîne : "Je mentirais si je vous disais que je n'ai pas connu des moments de dépression. Paradoxalement, en prison, on tient le choc car on espère sortir un jour, on compte les jours. Mais quand on sort, en attente du procès, on a du mal à retrouver sa place. Déjà, on a perdu son travail. Moi, c'est piloter des avions et je ne pouvais plus. Et puis, votre famille a continué à vivre sans vous et il faut reprendre le rythme."

Fier de sa famille

Bruno Odos, 63 ans aujourd'hui, est père de quatre enfants. "Quand j'ai été incarcéré en 2015, mon petit dernier était en CE2. Quand je suis rentré, il était au collège ! Je ne l'ai pas vu grandir, ni mes autres enfants. J'ai perdu 4 ans de leurs vies. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est que je savais que, eux, ils tenaient. Ma femme les faisait tenir aussi. Ils n'ont pas fait de bêtise. Je suis fier d'eux. Maintenant, tout cela est derrière eux. Et puis il y a eu l'acquittement, définitif, et çà, c'est pas rien. C'est plutôt rare, d'ailleurs, dans ce type d'affaire et vu comment cela s'était passé avant. Bref, la valeur de ce que peut dire un tribunal, cela compte pour moi et pour mes enfants, aussi!"

Souvenirs, souvenirs... © Radio France - Véronique Pueyo

Acquittés, enfin !

L'acquittement est prononcé lors du procès en appel, en juin 2021. Depuis, Bruno Odos est rentré chez lui pour de bon, dans le Vercors, où ses parents avaient ouvert un hôtel-restaurant, dans les années 70. "Moi, j'ai toujours voulu piloter, mais je ne savais pas comment faire. On m'a parlé de l'Armée, je me suis présenté et j'ai été pris". Pour se souvenir de son glorieux passé dans l'aéronavale, Bruno Odos a installé dans un coin de son salon un "Love me corner" avec des photos, son casque de pilote, ses livrets de bord, ses médailles.

"Comme je ne pouvais plus exercer mon métier de pilote, à cause de mes ennuis judiciaires et ensuite à cause de la limite d'âge, je suis devenu dameur, ici, dans le Vercors. J'aime bien piloter ces machines, c'est assez technique. Il faut trois ans pour faire un bon dameur. Et puis, on commence il fait encore nuit, on est seul, dans la montagne, on croise des renards, on est peinard !"

Du Mirage 2000 à la dameuse

Bruno Odos dit qu'il regarde toujours devant : "Non, je n'ai pas encore regardé la série sur Canal. Ca dure quatre heures mais moi, cela a duré hui ans ! Huit ans d'emmerdements, de temps perdu, de souffrances aussi. Cela va me brasser, un peu quand même, quand je vais la regarder" lâche celui qui garde toujours son self-control, résultat sans doute de sa formation militaire et puis aussi de sa force de caractère.

"C'est la vie qui a pris un chemin auquel je ne m'attendais pas!" conclut Bruno Odos, depuis peu à la retraite et qui dit aujourd'hui vouloir penser aussi à lui. "Récemment, je me suis fait plaisir. Je me suis payé des leçons pour apprendre à piloter un hélicoptère. C'est génial ! Pour le bonheur de retrouver la troisième dimension. Mais cela coûte cher."

Lui qui a piloté des Mirages 2000 ou des Super-Etendard a découvert avec l'hélicoptère un nouvel espace de liberté qu'il n'avait pas connu avec les avions de combat. Libre comme l'air, enfin !

La bande-annonce de "Air Cocaïne" sur Canal+

Air Cocaïne | Bande-annonce | CANAL+