L'ancien président de l'Université d'Orléans Youssoufi Touré condamné à 1 an de prison avec sursis

Youssoufi Touré, l'ancien président de l'Université d'Orléans, a été condamné ce jeudi à 1 an de prison avec sursis et 15 000 € d'amende pour détournement de fonds public. Mais il a été relaxé pour les accusations de favoritisme.

Le tribunal correctionnel d'Orléans a rendu son jugement, ce jeudi, dans l'affaire Youssoufi Touré : l'ancien président de l'Université d'Orléans (de 2009 à 2016) a été reconnu coupable de détournement de fonds public, mais il a été relaxé pour le délit de favoritisme.

Frais de mission non justifiés

Youssoufi Touré est ainsi condamné à 1 an de prison avec sursis et 15 000 € d'amende, soit une peine plus faible que celle qui avait été requise en mai lors du procès. Une interdiction d'exercer des fonctions de gestion a également été prononcée pour une durée de 5 ans.

La justice reprochait à Youssoufi Touré plus de 30.000 euros de frais de déplacement (et de location de voiture) non justifiés octroyés à son ancienne maîtresse, Anita F. ,qui était chargée à l'Université d'Orléans de trouver des financements pour un nouveau laboratoire. Celle-ci a elle-même été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende pour cette affaire.

Le favoritisme pas établi pour la réhabilitation du Hall Darcy

En revanche, les juges ont rejeté l'accusation de favoritisme qui concernait le dossier de la réhabilitation du Hall Darcy, bâtiment de Polytech, sur le campus orléanais. Au départ de l'opération, en avril 2013, un contrat de 640.000 euros est signé. Mais en juin 2014, le montant passe à 1 million 300.000 euros, via un simple avenant signé avec le cabinet d’architecte Abonneau, et donc sans appel d’offres. Youssoufi Touré et l'architecte sont donc relaxés.

Tout cela fait dire à Youssoufi Touré qu'il "ne reste plus grand chose dans ce dossier", apparu alors que l'actuel président de l'Université d'Orléans, Ary Bruand, avait dénoncé un trou de 15 millions d'euros dans le budget de l'Université en 2016, trou qu'il imputait à la mauvaise gestion de Youssoufi Touré. Ce-dernier envisage de faire appel.