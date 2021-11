L’ancien président de la fédération de pêche du Territoire de Belfort condamné pour abus de confiance

L'ancien président de la fédération de pêche du Territoire de Belfort a été condamné ce mercredi à quatre mois de prison avec sursis probatoire et 1 700 € de dommages et intérêts, pour "abus de confiance". En cause, de multiples paiements effectués avec la carte bleue de la fédération.

Le tribunal judiciaire de Belfort a condamné ce mercredi Mathieu Perez, 26 ans, à 4 mois de prison avec sursis probatoire d’un an et à verser 1 700 € à la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Territoire de Belfort. Le jeune homme avait été élu président de la fédération le 2 mai 2019, puis destitué le 18 juillet, notamment pour avoir payé des biens et des services avec la carte bleue de la structure, sans justificatif.

"C’est un véritable putsch"

Pour estimer le préjudice subi par la fédération, il a fallu additionner toutes les dépenses effectuées par Mathieu Perez avec la carte bleue en question : un Iphone, un sacoche Longchamp à 450 €, une nuit d'hôtel à 78 €, un repas dans un restaurant à 173 €, un ordinateur portable, une perceuse à 384 €, des bottes de pêche à 380 €, ainsi qu'une série de tickets de stationnement. Tout ça, c'était pour rembourser de l'argent que lui devait la fédération, s'est défendu l'ancien président. 1 350 € de vêtements que le conseil d'administration a refusé de lui payer. "Vous ne pouvez pas vous faire justice tout seul", lui a rappelé le président du tribunal.

Tout aurait pu se régler à l’amiable, mais le prévenu avait refusé de rendre les biens en question, car il ne reconnaissait pas sa destitution et estimait qu’il était toujours président. "C’est un véritable putsch et je serais criminel de laisser la fédération à des personnes qui n’ont pas le mandat de la diriger", a-t-il déclaré à la barre. Il avait même gardé les clés du local de la fédération. C'est son avocate qui les a restituées pendant sa plaidoirie, espérant décrocher une dispense de peine pour son client. "On avait déjà fait changer les serrures", commente l'actuel président de la fédération, Serge Philémon, qui espère tourner cette page qui a mis en péril toute la structure.