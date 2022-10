L'ancien président de la Ligue de tennis de Franche-Comté, Jean-Pierre Dartevelle, mis en examen pour viol

Jean-Pierre Dartevelle est mis en examen par la juge d'instruction de Montbéliard. Il est soupçonné de viol et d'atteintes sexuelle sur mineure. Il aurait profité de son emprise pour entretenir une "relation sordide" avec une jeune fille de 16 ans, selon une source proche du dossier. Des faits qui remontent à 2016.

Deux ans plus tard, la victime présumée a porté plainte et l'ancien président de la Fédération de tennis de Franche-Comté a été placé en garde-à-vue pour corruption de mineure et atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans . Il en était ressorti libre, en niant les accusations à son encontre. "Je suis hébété d'être jeté en pâture avec des termes ignobles qui ne correspondent pas à la réalité", avait-t-il affirmé.

Un éventuel procès aux assises

Cette fois, la machine judiciaire se met réellement en marche avec un nouveau chef d'accusation, celui de viol. La juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montbéliard devrait se prononcer dans les prochains mois concernant un éventuel procès aux assises de Jean-Pierre Dartevelle.

À 72 ans, Jean-Pierre Dartevelle est une figure très connue en Franche-Comté. Ancien dentiste à Montbéliard et conseiller régional LR, il a connu de courtes heures de gloire en tant que joueur professionnel à Sochaux. Il est surtout connu pour son rôle dans le tennis. En plus de ses mandats à la présidence de la Ligue de tennis de Franche-Comté, il a été vice-président de la Fédération française de tennis. Il a même failli en être le président en 2017 mais a perdu de peu contre son opposant Bernard Giudicelli.